Un bilet jucat online în valoare de doar 12 lei a transformat viața unui român care a reușit să câștige al doilea cel mai mare premiu din istoria extragerilor Loto 6/49. Loteria Română a confirmat că, în urma extragerii, șase numere norocoase i-au adus câștigătorului suma impresionantă de 49.150.000 lei, echivalentul a 9,66 milioane de euro.

Biletul norocos a fost jucat online pe platforma oficială a Loteriei Române, bilete.loto.ro, și a fost completat cu o singură variantă la Loto 6/49 și o variantă Noroc, prețul biletului fiind de 12 lei.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 11 mai 2025 și a fost în valoare de 10.046.415,60 lei.

Câștigurile obținute din jocurile de noroc, inclusiv Loto 6/49, Joker sau Noroc Plus, sunt supuse impozitării la sursă conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Impozitarea se face direct de către organizatorul jocului, în acest caz Loteria Română, astfel încât câștigătorul primește premiul net, fără a mai fi nevoie să depună declarații suplimentare la Fisc.

Reglementările prevăd că premiile de până la 66.750 lei pot beneficia de un tratament fiscal redus, impozitul nefiind aplicat integral, în timp ce sumele care depășesc 66.750 lei sunt supuse unui impozit de 40%, aplicat după deducerea unui prag fix de 11.750 lei.

Această metodă de calcul a fost stabilită pentru a proteja o parte din câștigurile mari ale jucătorilor, dar și pentru a aduce predictibilitate fiscală în cazul premiilor considerabile.

Formula aplicată de Loteria Română pentru premiile mari este simplă: mai întâi se scade pragul fix de 11.750 lei din valoarea premiului brut, iar apoi se aplică procentul de 40% pentru a determina impozitul de plată. Diferența dintre premiul brut și impozit reprezintă suma netă pe care o primește câștigătorul.

De exemplu, dacă un jucător câștigă 49.150.000 lei la Loto 6/49, pragul de 11.750 lei se scade inițial, rezultând 49.138.250 lei. Aplicând apoi impozitul de 40%, reiese o sumă de 19.655.300 lei care se reține la sursă. Astfel, premiul net al câștigătorului va fi de aproximativ 29.494.700 lei, echivalentul a aproximativ 5,85 milioane de euro.

Este important de menționat că regulamentele Loteriei Române prevăd că premiile trebuie revendicate în termen de 90 de zile de la data extragerii, iar câștigătorii au posibilitatea să decidă dacă doresc să își păstreze anonimatul sau să își dezvăluie identitatea public. Plata premiului se realizează de regulă prin virament bancar, după verificarea biletului și aplicarea impozitului conform Codului Fiscal.

Această procedură fiscală simplifică procesul pentru câștigători, evitând complicațiile legate de declararea veniturilor suplimentare la ANAF, dar oferă și statului o modalitate eficientă de a colecta taxe din câștigurile mari.