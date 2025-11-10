Licitația publicată de Direcția Silvică Maramureș vizează „servicii de transport material lemnos provenit din partizi exploatate prin prestări servicii de exploatare, conform caietului de sarcini, maxim 25.000 mc”, se arată în documentul oficial. Lemnul urmează să fie adus din zona împădurită a Văii Vaserului până în apropierea localității Vișeu de Sus, la depozitul Ocolului Silvic Vișeu, pentru valorificare.

Transportul se va realiza pe vechea cale ferată îngustă construită în perioada interbelică, astăzi folosită atât pentru scopuri turistice – prin celebrul tren cu aburi „Mocănița” –, cât și pentru transportul masei lemnoase din zonă.

Conform anunțului, la licitația Romsilva poate participa o singură companie: SC RG Holz Company SRL, operatorul care deține infrastructura tehnică și logistică necesară transportului pe calea ferată îngustă. Firma este recunoscută ca producător de elemente stratificate din lemn de înaltă calitate – grinzi, lambriuri, panouri și componente pentru ferestre și uși – și este singura capabilă să asigure transportul pe segmentul feroviar respectiv.

Deși pare o procedură cu ofertant unic, legea permite acest lucru. Potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, o licitație poate fi atribuită chiar și atunci când există un singur participant, „cu condiția ca oferta să fie conformă documentației de atribuire”.

Reprezentanții Romsilva subliniază că scopul licitației este de a menține „transparența procesului și de a asigura un cadru concurențial echitabil”, chiar și în condițiile unei piețe restrânse, cum este cea a transportului feroviar pe linii înguste.

Calea ferată forestieră de pe Valea Vaserului are o lungime de peste 40 de kilometri și străbate una dintre cele mai spectaculoase zone montane din nordul țării. Pe lângă funcția turistică, aceasta este folosită periodic pentru transportul masei lemnoase, în condițiile în care accesul rutier în zona împădurită este dificil sau chiar imposibil.

„Transportarea lemnului se face exclusiv pe calea ferată îngustă, până la punctul de descărcare situat în zona de acces auto, respectiv la depozitul Ocolului Silvic Vișeu”, se menționează în documentația Romsilva.

Procedura de licitație este deschisă pe platforma electronică SEAP, iar contractul urmează să fie atribuit până la finalul anului 2025, în funcție de respectarea condițiilor tehnice și financiare impuse de autoritatea contractantă.