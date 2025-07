Federația Silva, principala organizație sindicală care reprezintă angajații din sectorul silvic, și-a anunțat decizia de a organiza un miting de amploare în fața sediului Guvernului, în Piața Victoriei, pe data de 22 iulie 2025.

Motivul: opoziția fermă față de actuala variantă a planului de reorganizare a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, considerat de sindicaliști un proiect superficial și nefiresc, impus fără consultarea experților în domeniu.

Reprezentanții Federației Silva condamnă dur faptul că, deși s-a schimbat conducerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, noua ministră a continuat să promoveze aceeași strategie discutabilă, ignorând vocea specialiștilor din silvicultură.

Aceștia subliniază că pădurile României sunt o comoară națională, gestionată până acum de profesioniști calificați și de o tradiție silvică solidă, iar orice reformă trebuie construită pe un fundament tehnic și consultativ, nu pe decizii politice impulsive.

Federația a făcut apel la noua conducere a ministerului să formeze un grup de lucru incluziv, care să reunească experți din Romsilva, sectorul privat, asociații, sindicate și administrațiile locale, pentru a crea un plan viabil și responsabil de reorganizare.

Criticile către ministrul Diana Buzoianu sunt dure. Aceștia o acuză că evită dialogul cu specialiștii din domeniu și preferă colaborarea cu organizațiile non-guvernamentale de mediu, ceea ce consideră o abordare superficială și periculoasă.

”Înverşunarea menţinerii unui proiect nefundamentat de reorganizare a Romsilva este de neînţeles. De ce să refuzi colaborarea cu profesioniştii? E greu de crezut că doar din orgoliu sau doar pentru că tema reducerii cheltuielilor trebuie dusă la bun sfârşit orbeşte. De ce e interesantă Romsilva?

Pentru că are în administrare un patrimoniu fabulos. Dincolo de valoarea economică a lemnului, pădurea oferă extrem de multe produse. Mai mult, Romsilva are cantoane şi cabane în zone turistice deosebit de frumoase, are păstrăvării, are herghelii de cai de rasă. Are fonduri de vânătoare. Are un hotel de 4 stele în Bucureşti. Are chiar şi un muzeu.

Pe scurt, administrează o avere pe care nu are dreptul să o înstrăineze nimeni, pentru că această avere nu aparţine niciunui politician, aparţine poporului român!”, au mai anunţat reprezentanţii Federaţiei Silva.