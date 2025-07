Ea are în vedere numărul ridicat de incendii care izbucnesc, în special pe timp de vară, în multe dintre acestea. Potrivit declarațiilor ministrului, focarele apar din cauza faptului că resturile nu sunt prelucrate și selecționate corespunzător. Totodată, Diana Buzoianu a menționat că a înaintat spre avizare o Hotărâre de Guvern menită să sporească atribuțiile Gărzii de Mediu în privința efectuării de inspecții.

„Garda de Mediu are drone, are bodycam-uri luate din PNRR, dar nu are şi reglementările legislative ca să le folosească. Şi atunci am trimis de urgenţă hotărârea de guvern care reglementează folosirea acestor echipamente”, a explicat Buzoianu, menționând că speră ca documentul să fie aprobat „chiar săptămâna aceasta care urmează”, scrie G4Media.