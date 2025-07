Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat public că Salina Praid nu mai poate fi salvată. Potrivit acesteia, nu se mai pune problema dacă plafonul minei se va prăbuși, ci când și cât de rapid se va întâmpla. Această concluzie vine după o vizită comună cu ministrul Economiei, Radu Miruță, la fața locului, unde o parte din tavan s-a surpat chiar în timpul inspecției.

„Din toate discuţiile pe care le-am avut cu experţii, mai degrabă nu este o întrebare dacă se va prăbuşi tavanul, ci când şi cât de rapid. Noi am fost pe teren, împreună cu ministrul Economiei, Radu Miruţă, şi am văzut exact în ziua în care am mers noi acolo că s-a prăbuşit o parte din tavan. Deci este foarte clar că acolo nu mai poate să fie salvată mina respectivă, să poată să fie folosită”, a spus ministrul.