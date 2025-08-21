Diana Buzoianu a explicat că, din perspectiva Consiliului de Administrație Romsilva, ea a redus indemnizația de la 12.000 de lei la 5.000 de lei și considera că aceasta nu va fi depășită în cadrul noului plafon.

Aceasta a criticat legea, considerând-o aberantă, deoarece, după stabilirea acestei sume, legea prevede crearea unui comitet format tot din membrii Consiliului de Administrație care stabilește nivelul propriei indemnizații, iar apoi Ministerul trebuie să avizeze suma.

Oficialul a adăugat că speră ca suma avizată de Minister să nu depășească 5.000 de lei, pe care o consideră mai mult decât rezonabilă pentru activitatea desfășurată la Romsilva.

”Din perspectiva Consiliului de Administraţie Romsilva, eu am redus de la 12.000 de lei la 5.000 de lei, dacă nu mă înşel şi aceasta cu siguranţă nu este o sumă care va fi atinsă pe plafonul nou pus. Legea este una cumva aberantă, pentru că, practic, eu după ce am pus această sumă tot legea vine şi spune că într-un termen de nu ştiu câte săptămâni Consiliul de Administraţie creează un fel de comitet tot din dumnealor format, care vine şi spune cât ar trebui să fie indemnizaţia lor. Deci dumnealor decid asupra propriei indemnizaţii, care ar trebui să fie nivelul indemnizaţiei. Acuma, Ministerul avizează această sumă. Eu sper că nu va veni la mine o sumă de avizare mai mare de 5.000 de lei, pentru că mie mi se pare că este o sumă mai mult decât rezonabilă pentru munca care se va desfăşura în această perioadă la Romsilva”, a declarat Diana Buzoianu la B1 TV.

Oficialul a mai subliniat că toate „situațiile absurde” din instituțiile aflate în subordinea Ministerului Mediului pot fi remediate, „dacă există dorință politică”.

Diana Buzoianu a povestit, totodată, că a aflat întâmplător că șoferul care lucra pentru ministru era, de fapt, angajat al Romsilva, iar mașina și salariile erau suportate de regie. Ea a întrebat dacă există vreun contract care să-l detașeze la minister, subliniind că, dacă lucrează pentru ministru, ar trebui să fie plătit de minister și să folosească o mașină și carburant de la minister.

Răspunsul primit a fost că, de peste zece ani, Romsilva asigură șoferul și mașina pentru Ministerul Mediului, această practică fiind constantă în timp.

”Am aflat întâmplător că şoferul care lucra pentru ministru, pentru mine în această speţă, era de fapt angajat la Romsilva, maşina era a Romsilva, toate sumele erau plătite de Romsilva. Şi am întrebat: adică nu există niciun contract de detaşare, de ceva care să-l aducă pe acest om la minister, pentru că dacă el lucrează pentru ministru, el, în mod evident, trebuie să fie plătit de la minister, maşina trebuie plătită de minister, carburantul trebuie să fie plătit de minister. Răspunsul primit şi aflat este că, de fapt, de mai bine de zece ani de zile Romsilva plăteşte acest tribut, nu ştiu cum să-i spun, Ministerului Mediului, în care trimite şi maşină şi şofer, plăteşte în fiecare lună. Am rămas, cumva, surprinsă. (…) Deci de când Romsilva a venit la Ministerul Mediului înţeleg că această practică a fost constantă, şi anume că Romsilva a plătit şoferul şi maşina ministrului”, a spus ea.

Ministrul a catalogat situația drept „aberantă”, explicând că astfel de cazuri demonstrează că „aceste instituții nu au colaborat mai degrabă instituțional, ci au colaborat, mai degrabă, cu o înțelegere tacită”.

Diana Buzoianu a subliniat că șoferul pus la dispoziție de Romsilva era „chiar un om foarte de bună credință”.

Întrebată ce alte cheltuieli mai suportă Romsilva pentru Minister, Buzoianu a răspuns: „Eu sper că nu mai e altceva, că s-a terminat”.

Diana Buzoianu a vorbit și despre incidentul de miercuri, când sindicaliștii de la Romsilva au împiedicat-o să vorbească. Ea a afirmat că, prin faptul că nu i s-a permis să se adreseze angajaților, „sistemul a transmis un mesaj de pumn în gură nu Ministerului Mediului, ci propriilor colegi”.

”Problema principală este că am încercat să vorbesc cu oamenii care erau pe bune doritori să schimbe o idee, să transmită un mesaj, să primească răspunsuri. Eu aş fi vrut să chem o delegaţie din Romsilva. Din păcate, prin nefurnizarea unui microfon ca să lansez această invitaţie, sistemul a transmis un mesaj de pumn în gură nu Ministerului Mediului, ci propriilor colegi”, a declarat aceasta.

Ea a afirmat că nu trebuie „să mire” faptul că persoanele care au împiedicat-o să vorbească miercuri „sunt aceiaşi oameni care dau microfonul, la propriu, mişcării extremiste”, referindu-se la liderul de sindicat care apare alături de George Simion, liderul AUR, în imagini de la un eveniment public.

Întrebată de ce predecesorii săi de la Ministerul Mediului nu au abordat public problemele din Romsilva, Diana Buzoianu a subliniat că și Mircea Fechet a vorbit public despre dificultățile din regia pădurilor.