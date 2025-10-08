Începând de astăzi, 8 octombrie, Bulgaria aplică pe deplin regulile privind afișarea prețurilor în leva (BGN) și euro (EUR). De acum, autoritățile nu mai trimit doar avertismente scrise, ci vor face controale reale și vor da amenzi celor care nu respectă legea privind trecerea la euro.

Sunt vizați toți comercianții – magazine, firme de servicii și magazine online. Se verifică: prețurile trebuie afișate în ambele monede (leva și euro). Ambele sume trebuie să fie scrise clar, cu același font și culoare. Conversia trebuie să folosească rata fixă: 1 euro = 1,95583 leva, rotunjită la două zecimale, există câteva excepții (ex. carburanți, cărți, bilete de transport, servicii financiare).

Înainte de 8 octombrie, firmele primeau doar instrucțiuni. După această dată, se dau amenzi adevărate:

Persoane fizice: între 200 și 400 leva (aprox. 100–200 €).

Firme: între 2.000 și 50.000 leva (aprox. 1.000–25.000 €).

La abateri repetate: până la 200.000 leva (peste 100.000 €).

Magazinele online pot fi amendate până la 50.000 leva (25.000 €) și pot fi suspendate temporar.

Marile companii pot primi amenzi de până la 1% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 1 milion leva (512.000 €).

Comercianții nu au voie să mărească prețurile fără motive reale. Dacă o fac, trebuie să poată dovedi că au crescut costurile (materii prime, energie, crize etc.). Amenzile pentru astfel de situații:

Persoane fizice: 1.000–10.000 leva (510–5.100 €).

Firme: 5.000–100.000 leva (2.500–51.000 €).

La abateri repetate: până la 200.000 leva (102.000 €).

Rotunjirea prețurilor trebuie făcută corect. Dacă rotunjirea e greșită: amendă de până la 7.000 leva (3.580 €). Pentru repetare: până la 14.000 leva (7.160 €).

Comercianții trebuie să accepte plata în euro și să dea restul corect. Dacă refuză:

Persoane fizice – amendă până la 10.000 leva (5.100 €).

Firme – între 5.000 și 100.000 leva (2.500–51.000 €).

Pentru abateri repetate, amenzile se dublează.

Firmele sunt sfătuite să verifice etichetele, să-și instruiască angajații și să țină evidența tuturor schimbărilor de preț. Clienții sunt încurajați să fie atenți la prețuri, să ceară restul corect și să raporteze neregulile.

Marile companii, cu vânzări de peste 10 milioane de leva (aprox. 5,1 milioane €), trebuie să publice în fiecare zi, până la ora 7 dimineața, prețurile produselor de bază – cum ar fi alimentele, băuturile și medicamentele – într-un format care poate fi citit automat de computere.

Dacă nu respectă această regulă, pot primi amenzi între 10.000 și 100.000 leva (5.100–51.000 €), iar la abateri repetate, amenzile pot ajunge la 200.000 leva (peste 100.000 €).

Autoritățile de aplicare a legii sunt împărțite pe sectoare: Comisia pentru Protecția Consumatorilor (CPC) conduce supravegherea generală, Agenția Națională de Venituri (NRA) monitorizează piețele și comercianții, iar Comisia pentru Supraveghere Financiară (FSC) supraveghează băncile și instituțiile financiare.