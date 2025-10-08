Dacia a dezvăluit la Paris, în cadrul evenimentului exclusiv „Dacia Product Days”, cele mai recente actualizări pentru modelele Sandero, Sandero Stepway, Jogger și Logan.

Evenimentul a pus accent pe combinația dintre designul modern, eficiența motoarelor și introducerea unor tehnologii noi, confirmând orientarea brandului spre inovație și sustenabilitate.

Modelul Sandero își consolidează poziția de lider al pieței europene, fiind cea mai vândută mașină din Europa încă din 2017. În 2024, a înregistrat o creștere spectaculoasă de 14,5% față de anul precedent, atingând un record de 309.392 de unități vândute.

Performanța a transformat Sandero în prima Dacia care depășește pragul de 300.000 de mașini comercializate într-un singur an, devenind astfel cea mai vândută mașină pe toate canalele de vânzare de pe continent.

Jogger, modelul de familie al mărcii, continuă să se impună în segmentul său, ocupând în 2024 locul al doilea în topul celor mai vândute mașini din clasa C (excluzând SUV-urile), cu 96.440 de unități comercializate și o creștere de 2,4% comparativ cu 2023.

În același timp, Logan rămâne un reper al prezenței Dacia pe piețele internaționale, fiind considerat de companie un pilon strategic pentru consolidarea prezenței mărcii în afara Uniunii Europene.

Modelele prezentate la Paris se remarcă printr-o serie de modificări estetice semnificative. Noile Sandero, Sandero Stepway, Jogger și Logan sunt primele vehicule care adoptă semnătura luminoasă LED în formă de „T” inversat, poziționată deasupra farurilor principale. Aceasta conferă un aspect robust și este completată de o grilă frontală redesenată, decorată cu o linie subțire de puncte albe asemănătoare pixelilor, menită să accentueze modernitatea designului.

Pentru Jogger, luminile spate au fost prelungite pe lunetă, creând o continuitate vizuală elegantă și un efect de înălțime sporită. Forma verticală a acestora întărește caracterul solid al modelului, în timp ce la Sandero Stepway a fost introdusă o bandă neagră mată, cu un model în dungi, care unește stopurile de bara de protecție.

În plus, modelele Stepway și Jogger beneficiază de protecții suplimentare „Starkle” pe pasajele roților și pe elementele inferioare ale caroseriei, oferind un plus de protecție și un look mai aventuros.

Dacia propune și două noi nuanțe de caroserie: Amber Yellow, destinată modelelor Sandero, Stepway și Logan, respectiv Sandstone, disponibilă pentru Sandero, Jogger și Logan. Variantele de echipare superioară includ jante din aliaj ușor și o antenă tip „aripă de rechin”, integrată în standardul versiunii Expression.

La interior, accentul cade pe confort și modernitate. Noile grile de ventilație, în formă de „T” inversat, preiau tema designului exterior, iar materialele textile de pe bord și panouri sunt complet noi. Versiunea Expression oferă o tapițerie în stofă albastră, iar varianta Journey aduce o nuanță Blue Denim, pentru un aspect rafinat.

Cabina este echipată cu un sistem multimedia modern, care include un ecran central de 10 inch, navigație conectată și încărcare wireless pentru smartphone. În plus, tabloul de bord digital de 7 inch a fost redesenat și oferă o interfață mai intuitivă și o grafică actualizată.

Pe partea tehnică, Dacia introduce un nou motor hibrid de 155 CP, inițial lansat pe Bigster, care înlocuiește vechiul propulsor de 140 CP pe modelul Jogger. Acest motor urmează să fie disponibil și pe Sandero Stepway în ultimul trimestru din 2026, marcând prima versiune electrificată din istoria modelului.

De asemenea, a fost prezentat un propulsor flex-fuel turbo de 1,2 litri și 3 cilindri, capabil să dezvolte 120 CP – cu 20 mai mult decât varianta precedentă. Acesta combină pentru prima dată avantajele GPL-ului cu confortul unei transmisii automate.

Noua cutie automată cu dublu ambreiaj și 6 trepte asigură o experiență de condus lină și eficientă, fiind oferită pe toate modelele ca alternativă la transmisia manuală.