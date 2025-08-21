Întrebată la TV care este miza protestului de astăzi, 20 august, Diana Buzoianu a explicat că pentru unii este vorba doar despre postul de director, considerat unul confortabil. Ea a precizat că nu vor fi concediați 500 de oameni și că poate niciun angajat din executivul actual nu va fi afectat. Cei care vor fi mutați vor avea posibilitatea să meargă în ocoalele silvice, unde sunt multe locuri vacante și unde munca este necesară, sau în direcțiile regionale care vor fi create în cadrul noilor structuri.

„Miza este, pentru unii, postul acela călduţ, scaunul de director. Aş vrea să zic de la bun început: nu vor fi concediaţi 500 de oameni. Poate să nu fie niciunul dintre oamenii care astăzi lucrează în executiv… concediat. Oamenii aceia vor putea să se ducă fie în ocoalele silvice, unde este nevoie, unde organigramele sunt astăzi, de multe ori, goale, unde sunt locuri foarte multe vacante. Acolo, unde, la firul ierbii, este nevoie de muncă. Sau se pot duce în direcţiile regionale, care vor fi create odată cu aceste… în structurile regionale”, a explicat Diana Buzoianu în cadrul emisiunii TV „Ediţie Specială” de la Antena 3 CNN.

Când a fost întrebată dacă oamenii vor rămâne tot la Romsilva, Diana Buzoianu a spus că, da, vor rămâne acolo, dar că ceea ce va dispărea sigur sunt posturile și structurile supradimensionate, cum sunt zecile de posturi de directori. Ea a explicat că scopul este să mute oamenii acolo unde este nevoie cu adevărat de ei, în ocoale, aproape de lucrările importante.

Ministra a acuzat liderii sindicatelor că au manipulat angajații, trimițând în fața Ministerului 25 de oameni din fiecare direcție județeană, spunându-le că vor fi dați afară sau că își vor pierde beneficiile, ceea ce nu era adevărat. Potrivit ei, singura garanție că angajații vor avea condiții de muncă decente și respect în instituție este reforma Romsilva.

„Evident, tot la Romsilva. Ce va dispărea cu siguranţă, vor fi posturile. Zecile de posturi de directori şi structurile foarte stufoase. Adică, dacă vrem să ducem oamenii, cu adevărat, acolo unde e nevoie de ei, da, îi ducem aproape. Îi ducem aproape de lucrările cele mai importante: în ocoale. Sindicaliştii, astăzi, liderii sindicatelor au manipulat… au manipulat nişte oameni să vină astăzi, în faţa Ministerului… au trimis o adresa acum câteva zile, să vină 25 de oameni din fiecare direcţie judeţeană. Le-au spus că vor fi daţi afară, că îşi vor pierde beneficiile, nimic mai departe de adevăr. De fapt, oamenii care sunt astăzi în execuţie, singura lor garanţie că condiţiile în care ei lucrează vor fi unele demne, că respectul va fi asigurat pentru această istituţie este fix reforma Romsilva.”

În timp ce avea loc protestul, Diana Buzoianu a spus că se desfășurau și interviurile pentru ocuparea postului de director general interimar la Romsilva. Ea a precizat că mai mulți candidați au spus că nu ar fi aplicat dacă nu ar fi fost un concurs public real. În total, s-au înscris 25 de persoane, dar după verificarea dosarelor, au rămas 17 pentru interviu, iar acestea aveau loc în zilele respective.

Când prezentatorul a întrebat dacă din cei aproape 14.400 de angajați nu va fi concediat nimeni, Buzoianu a explicat că nu crede că sunt necesare concedieri atâta timp cât oamenii sunt mutați pe posturi unde își fac efectiv treaba, în loc să transfere hârtii dintr-un loc în altul.