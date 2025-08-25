Viitorul director general interimar al Romsilva trebuie să fie o persoană fără scandaluri în trecut și care să nu afecteze imaginea instituției, a spus ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Procesul de selecție este transparent, ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum. Interviurile candidaților vor fi înregistrate și publicate pe site-ul Romsilva. Această transparență crește încrederea în numire.

Directorul interimar va avea un rol important în următoarele cinci luni, când se vor numi și directorii județeni ai direcțiilor silvice. Se dorește ca selecția să fie corectă și transparentă, iar deciziile sale vor influența reorganizarea Romsilva.

„Un proces transparent care se întâmplă pentru prima dată pentru directorul general interimar. Ştim cu toţii cum au fost numiţi până acum directorii generali interimari… Eu mă bucur foarte mult şi vreau să mulţumesc pe această cale şi Consiliului de Administraţie că a aplicat nişte cerinţe de transparenţă (…) Asta cred că nu va aduce decât mai multă încredere. Pentru numirea viitoare care va fi făcută în cadrul Romsilva pentru prima dată, există interviurile care au fost înregistrate şi care vor fi publicate înţeleg mâine-poimâine pe site-ul Romsilva. Această idee a venit chiar de la reprezentanţii Consiliului de Administraţie şi pe această cale vreau din nou să aplaud dorinţa de transparenţă. Este exact în direcţia în care vrem să mergem mai departe. Sigur că rolul directorului general interimar pentru următoarele cinci luni de zile este un rol foarte important. În primul rând, în următoarele cinci luni de zile vor fi numiţi directorii Direcţiilor silvice judeţene, pentru că la o parte dintre ei mandatele expiră. Evident că ne dorim ca omul care va fi director general interimar să urmeze tot aşa o procedură cât de cât transparentă, în care să existe interviuri, în care să existe o o selecţie, poate aşa cum nu a mai fost făcută până acum. Rolul de director general interimar va avea inclusiv un impact asupra reorganizării Romsilva.”

Ministrul Mediului spune că instituția a trimis întrebări pentru interviurile candidaților la funcția de director general interimar al Romsilva. Întrebările au vizat:

rapoartele recente ale Corpului de Control;

activitatea și bonusurile Direcțiilor Silvice de unde provin candidații;

dacă au existat bonusuri nejustificate sau pierderi;

dacă vor continua astfel de practici;

criterii de etică și integritate pentru a fi siguri că viitorul director nu a avut scandaluri sau dosare penale.

Scopul este ca directorul interimar să protejeze imaginea Romsilva și să promoveze profesionalismul.

„În acest context, au fost importante câteva întrebări pe care le-am transmis prin reprezentanţii Ministerului Mediului, care au fost observatori la la interviuri. Întrebările pe care noi le-am trimis au fost legate fie de raportul Corpului de control, care a fost lansat public în ultimele câteva săptămâni, legate de Direcţiile silvice – de unde provin respectivii candidaţii şi concluziile raportului de control – dacă au fost date sau nu au fost date bonusuri de performanţă în acele Direcţii silvice, unde nu au fost sau unde au fost înregistrate pierderi, dacă au fost date bonusuri de pensionare, dacă această practică va fi perpetuată la nivelul Romsilva mai departe. Am mai pus, de asemenea, şi o serie de întrebări legate de criterii de etică, pentru că vreau ca viitorul director general interimar care va fi pentru următoarele cinci luni şi va conduce Romsilva, să fie un om care să nu aducă prejudicii de imagine Romsilva, din contră, ne dorim să întărim profesionalismul, să aducem oameni care nu au avut dosare deschise la DNA, DIICOT, Parchete, să nu fi fost obiectul unor scandaluri publice.”

Diana Buzoianu spune că România ar trebui să fie o țară unde performanța e răsplătită, iar incompetența și corupția sunt sancționate. Ea a întrebat candidații la funcția de director interimar Romsilva dacă susțin reorganizarea instituției și numirea corectă a directorilor.

Scopul este să aducem oameni competenți, cinstiți și fără scandaluri publice. Candidații onești nu trebuie să se teamă de transparență. Decizia finală rămâne la Consiliul de Administrație, iar dezbaterea publică doar îi ajută să ia o decizie bine informată.

„Am întrebat, de asemenea, din perspectiva Ministerului Mediului, pentru că pentru noi este relevant cum se poziţionează candidaţii, respectiv cu privire la reorganizarea Romsilva, dacă susţin o reformă Romsilva sau dacă mai degrabă vor dori să nu fie realizată o reformă şi o organizare Romsilva şi procesul în care vor fi numiţi directorii generali, directorii Direcţiilor silvice. Ne dorim cu toţii o Românie în care performanţa să fie premiată, incompetenţa sau corupţia să fie taxată. Asta înseamnă automat că, cu atât cu cât mai mulţi oameni vin la masă şi cu cât mai multă transparenţă este pe fiecare dintre procesele acestea, cu atât avem şansa noi, ca România, ca ţară, ca instituţii, să aducem la masă oameni cât mai competenţi. Nimeni care este competent, de bună credinţă, cu un CV bun şi fără scandaluri publice, nu are niciun fel de teamă. N-ar trebui să aibă niciun fel de teamă cu privire la transparenţa adusă în procese. Evident că decizia aparţine Consiliului de Administraţie. Inclusiv această dezbatere publică, informaţiile care vor fi date aici nu sunt informaţii care leagă obligatoriu juridic pe nici unii dintre membrii Consiliului de Administraţie, dar este important ca aceştia să fie informaţi, să aibă toate informaţiile înainte să ia decizia.”

Se caută un nou director general interimar, iar printre candidați se află și Marius Dan Sîiulescu, fostul șef al regiei, implicat în scandalul bonusurilor de pensionare și performanță în timpul mandatului său, în condițiile unor pierderi mari.

Alți 16 candidați sunt directori din direcțiile și ocoalele silvice. La Ministerul Mediului se desfășoară o dezbatere publică cu peste 300 de participanți. Diana Buzoianu vrea reorganizarea Romsilva: în loc de 41 de direcții și 99 de directori, să rămână doar 12 direcții și 12 directori.

Se așteaptă ca mâine să fie ales directorul interimar al regiei.