Câți bani îți mai rămân după ce câștigi la Loto? Loteria Română a anunțat acordarea celui mai mare premiu din istoria sa, în valoare de 65.969.447,56 lei (aproximativ 12,93 milioane de euro), câștigat la tragerea Joker din 19 aprilie 2026 și ridicat oficial pe 20 aprilie 2026.

Acest câștig stabilește un nou record absolut atât pentru jocul Joker, cât și pentru întreaga istorie a Loteriei Române, consolidând interesul public pentru jocurile de tip loto și sistemele de participare online.

Potrivit informațiilor comunicate oficial, norocosul câștigător este un bărbat din București, în vârstă de aproximativ 50 de ani, care joacă ocazional la Loto 6/49 și Joker.

Acesta a ales să își păstreze anonimatul, conform regulamentului jocului, și a transmis că primul gând după aflarea rezultatului a fost îndreptat către familie și persoanele apropiate.

Biletul câștigător a fost jucat online, prin platforma oficială joaca.loto.ro, și a inclus două variante la jocul Joker. Numerele alese nu au avut o semnificație personală pentru jucător, fiind selectate fără o strategie bazată pe evenimente sau date importante.

Această metodă de joc reflectă tendința tot mai crescută a participanților de a utiliza platformele digitale pentru acces rapid la jocurile de noroc autorizate.

Suma de aproape 13 milioane de euro reprezintă cel mai mare premiu acordat vreodată în România la loto, depășind toate câștigurile anterioare din sistemul național de jocuri de noroc.

Reprezentanții Loteriei Române au confirmat oficial caracterul istoric al câștigului, subliniind importanța acestui moment pentru evoluția jocului Joker și pentru interesul general al publicului față de extragerile loto.

Loteria Română reamintește că jocurile de tip loto trebuie abordate ca formă de divertisment, iar rezultatele sunt exclusiv aleatorii. Participarea responsabilă rămâne un principiu esențial pentru toți jucătorii.

Impozitarea veniturilor obținute din jocuri de noroc în România este reglementată prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificări aplicabile veniturilor realizate începând cu 1 august 2025. Regulile vizează atât persoanele fizice rezidente, cât și nerezidente, iar mecanismul principal de taxare este reținerea la sursă.

Cu alte cuvinte, impozitul nu este declarat ulterior de câștigător, ci este calculat, reținut și plătit direct de organizatorul jocului de noroc.

Tranșă venit brut (lei) Mod de calcul impozit Explicație 0 – 10.000 4% din venit Se aplică o cotă fixă pentru câștigurile mici 10.001 – 66.750 400 lei + 20% din ce depășește 10.000 lei Impozit mixt: sumă fixă + procent pentru diferență Peste 66.750 11.750 lei + 40% din ce depășește 66.750 lei Cea mai mare cotă, aplicată câștigurilor mari

Pentru anumite tipuri de jocuri — precum cazinouri, cluburi de poker, slot-machine sau lozuri — există o particularitate fiscală:

dacă un câștig depășește 66.750 lei, impozitul se calculează conform baremului de mai sus;

ulterior, din suma rezultată se scade 11.750 lei.

Această ajustare modifică efectiv sarcina fiscală pentru câștigurile mari din aceste categorii de jocuri.

Responsabilitatea fiscală nu revine jucătorului, ci organizatorului:

organizatorul calculează impozitul;

îl reține automat la momentul plății;

îl plătește la bugetul de stat până pe data de 25 a lunii următoare.

Important: impozitul reținut este final, ceea ce înseamnă că nu mai trebuie declarat ulterior de către câștigător.

Un aspect esențial este modul de verificare a plafonului:

evaluarea se face pentru fiecare câștig individual, nu cumulat;

fiecare plată este tratată separat, chiar dacă provine din jocuri diferite;

câștigurile peste 66.750 lei sunt impozitate distinct, fără a fi combinate cu alte venituri din jocuri de noroc.