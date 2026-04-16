Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a înregistrat o creștere importantă în luna martie 2026, urcând la 2,8%, comparativ cu 2,1% în februarie, potrivit datelor publicate de Eurostat. Evoluția indică o intensificare a presiunilor asupra prețurilor la nivelul întregului bloc comunitar, după o perioadă de relativă stabilitate.

Și zona euro a urmat aceeași tendință, inflația ajungând la 2,6% în martie, în creștere de la 1,9% în luna anterioară.

România rămâne statul membru cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, cu un nivel anual de aproximativ 9% în martie 2026.

Această valoare plasează economia românească semnificativ peste media UE și reflectă presiuni persistente asupra costului vieții.

În contrast, cele mai scăzute rate ale inflației au fost raportate în:

Danemarca – 1%

Cehia – 1,5%

Cipru – 1,5%

Suedia – 1,5%

La polul opus față de România, următoarele state cu inflație ridicată sunt:

Croația – 4,6%

Lituania – 4,4%

Datele Eurostat arată o tendință generalizată de accelerare a inflației la nivel european. Din totalul statelor membre:

23 de țări au înregistrat creșteri ale inflației

3 state au raportat scăderi

1 stat a avut o evoluție stabilă

România se numără printre statele unde inflația a continuat să crească, de la 8,3% la 9% într-o singură lună.

În zona euro, structura inflației indică mai mulți factori de presiune:

Componentă Contribuție (puncte procentuale) Rol în inflație Serviciile +1,49 pp Principalul motor al creșterii prețurilor, indicând presiuni structurale Energia +0,48 pp Factor influențat în principal de șocuri externe și volatilitate Alimente, alcool și tutun +0,45 pp Contribuție semnificativă, legată de costuri de producție și consum

Conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), inflația anuală din România a urcat la aproape 9,9% în martie 2026.

Cele mai importante creșteri de prețuri au fost înregistrate în:

servicii: +11,05%

mărfuri nealimentare: +10,89%

mărfuri alimentare: +7,67%

Evoluția confirmă o presiune inflaționistă extinsă la nivelul întregului coș de consum, cu impact direct asupra puterii de cumpărare.

România se află într-o perioadă prelungită de inflație ridicată, cu peste opt luni consecutive în care rata anuală a depășit pragul de 9%.

Această evoluție indică persistența dezechilibrelor din economie și o ajustare lentă a prețurilor după șocurile anterioare din energie și consum.

INS a introdus mai multe actualizări metodologice relevante în calculul indicelui prețurilor de consum:

includerea jocurilor de noroc în coșul de consum (din 2026)

eliminarea graduală a plafonării prețurilor la energia electrică (din august 2025)

Aceste modificări influențează comparabilitatea datelor și reflectă o actualizare a structurii consumului populației.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 la 3,9%, față de estimarea anterioară de 3,7%.

Pentru 2027, banca centrală estimează o reducere graduală a inflației până la 2,7%.

Totuși, BNR avertizează că în intervalul martie–iunie 2026 pot apărea noi presiuni inflaționiste, generate în principal de creșterea prețurilor la combustibili, pe fondul evoluțiilor internaționale ale piețelor de energie.

În timp ce inflația la nivelul Uniunii Europene rămâne relativ moderată, România continuă să înregistreze unul dintre cele mai ridicate niveluri ale prețurilor din blocul comunitar.

Diferența semnificativă față de media UE evidențiază vulnerabilități structurale ale economiei și dependența de factori externi, în special energie și combustibili.

Evoluția inflației în lunile următoare va depinde de stabilitatea piețelor energetice, politicile fiscale interne și deciziile de politică monetară ale BNR.