Comisia Europeană propune aceste măsuri în contextul scumpirilor generate de conflictul din jurul Iranului, care a dus la creșterea costurilor pentru importurile de combustibil în Europa. Potrivit datelor menționate, conflictul a generat peste 22 de milioane de euro în cheltuieli suplimentare pentru europeni, afectând direct economia energetică a Uniunii Europene.

În cadrul pachetului, Bruxelles-ul analizează și alte opțiuni, inclusiv închiderea clădirilor publice acolo unde acest lucru este posibil, ca metodă de reducere a consumului de energie. Măsurile sunt gândite pentru a atenua presiunea asupra sistemelor energetice și asupra bugetelor gospodăriilor din statele membre, conform informațiilor publicate de El Pais.

Contextul actual este influențat de conflictul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului, precum și de blocarea Strâmtorii Ormuz, o rută strategică prin care până recent trecea aproximativ 20% din comerțul global cu petrol și gaze lichefiate. Aceste evoluții au contribuit la creșterea instabilității pe piețele energetice internaționale.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să prezinte săptămâna viitoare acest pachet de măsuri liderilor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, pentru a fi analizat și discutat la nivel comunitar.

Printre propunerile care vizează direct cetățenii se află recomandarea ca firmele să introducă, acolo unde este posibil, cel puțin o zi de telemuncă obligatorie pe săptămână, precum și măsuri de reducere a costurilor transportului public. De asemenea, este inclusă și posibilitatea închiderii parțiale a clădirilor publice, acolo unde acest lucru este fezabil, pentru reducerea consumului energetic.

Amintim că cotațiile petrolului au intrat pe un trend descendent joi dimineață, în contextul unui optimism crescut legat de un posibil acord între Statele Unite și Iran. Investitorii anticipează o reducere a riscurilor privind aprovizionarea globală cu energie, pe fondul unor negocieri care ar putea calma tensiunile dintr-o zonă strategică pentru transportul de țiței.

Scăderea prețurilor vine pe măsură ce piețele evaluează scenariul unui acord între Washington și Teheran, considerat capabil să limiteze riscul unor perturbări majore în lanțul global de aprovizionare. Primele reacții au fost alimentate de speranțele unei detensionări diplomatice, care ar putea reduce volatilitatea înregistrată în ultimele săptămâni.

În tranzacțiile de dimineață, petrolul Brent a coborât la 94,49 dolari pe baril, iar West Texas Intermediate (WTI) la 90,59 dolari pe baril, conform datelor Reuters citate de piață. Ulterior, cotațiile și-au redus din pierderi, semn că investitorii rămân prudenți și nu consideră încă riscul geopolitic complet eliminat. În cursul aceleiași zile, Brent a revenit în jurul valorii de 95,02 dolari pe baril, iar WTI la 91,73 dolari pe baril.

Importanța acestor evoluții este strâns legată de rolul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice globale, prin care trece aproximativ 20% din comerțul mondial de petrol și gaze lichefiate. Orice tensiune sau blocaj în această zonă se reflectă imediat în prețurile internaționale ale țițeiului.

În acest context, apar informații potrivit cărora Teheranul ar fi propus reluarea traficului maritim prin sectorul controlat de Oman al Strâmtorii Ormuz. Totuși, există încă incertitudini majore, inclusiv privind posibila eliminare a minelor din zonă și accesul complet al navelor comerciale, inclusiv al celor asociate Israelului, ceea ce menține piața într-o stare de prudență.