Podul Giurgiu-Ruse, aflat în reabilitare încă din 2024, va fi redeschis complet pe ambele sensuri de circulație în luna iulie, potrivit ambasadoarei României la Sofia, Brândușa Predescu.

În prezent, traficul pe pod se desfășoară cu dificultate din cauza lucrărilor de reabilitare a structurii podului de pe partea bulgară. Aceste intervenții au generat în ultimele luni blocaje frecvente, timpi mari de așteptare și nervi întinși la maximum pentru transportatori și pentru șoferii care traversează frontiera dintre cele două țări.

Potrivit informațiilor primite de oficialul român de la autoritățile bulgare, lucrările se apropie de finalizare. La începutul lunii iulie, partea bulgară a podului urmează să fie redeschisă pe ambele sensuri, ceea ce înseamnă că din acea perioadă circulația va reveni la normal, fără dificultățile actuale.

„Traficul pe podul Giurgiu-Ruse se face cu dificultate pentru că există lucrări de reabilitare a structurii podului pe partea bulgară. Vestea bună este că aceste lucrări se vor finaliza în curând, după cum am fost informată chiar zilele trecute de autoritățile bulgare. La începutul lunii iulie, podul va fi pe partea bulgară redeschis pe ambele sensuri, cu alte cuvinte, din luna iulie se va putea circula din nou pe ambele sensuri fără nicio dificultate”, a declarat Brândușa Predescu pentru TVR.

Anunțul este unul important pentru mii de șoferi care folosesc zilnic această rută, mai ales în sezonul de vacanță, când traficul spre Bulgaria și Grecia crește semnificativ. Redeschiderea completă a podului ar putea reduce considerabil aglomerația din zonă și întârzierile acumulate la trecerea frontierei.

Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse reprezintă una dintre cele mai importante legături rutiere dintre România și Bulgaria, având un rol esențial în transportul de persoane și mărfuri între cele două state.

Proiectul de reabilitare face parte din colaborările bilaterale dintre România și Bulgaria, orientate spre modernizarea conexiunilor transfrontaliere și îmbunătățirea infrastructurii comune.

Dacă termenul anunțat va fi respectat, luna iulie ar putea marca sfârșitul unuia dintre cele mai mari coșmaruri recente pentru șoferii care traversează Podul Prieteniei.

Podul Giurgiu-Ruse, cunoscut și ca Podul Prieteniei, este important deoarece reprezintă una dintre principalele legături rutiere dintre România și Bulgaria, conectând direct orașele Giurgiu și Ruse. Este o rută esențială pentru traficul dintre cele două țări, dar și pentru șoferii care călătoresc mai departe spre Grecia, Turcia sau litoralul bulgăresc, mai ales în sezonul estival când fluxul de mașini crește semnificativ.

În același timp, podul are o importanță majoră pentru transportul de marfă, fiind utilizat frecvent de camioanele care circulă între România, Bulgaria și restul Balcanilor. Orice blocaj sau restricție poate produce întârzieri în lanțurile de aprovizionare și costuri suplimentare pentru companii.

De asemenea, podul are un rol strategic regional, făcând parte din rutele comerciale care leagă Europa Centrală de sud-estul continentului. Pentru că alternativele de traversare a Dunării sunt limitate în zonă, orice problemă pe acest pod duce rapid la aglomerație pe alte puncte de frontieră.

Nu în ultimul rând, Podul Giurgiu-Ruse influențează direct economia locală din ambele orașe, deoarece fluxul de turiști, transportatori și comercianți susține activitățile din domenii precum comerț, servicii, logistică, benzinării și hoteluri. În ansamblu, el funcționează ca un punct-cheie pentru mobilitatea dintre România și Balcani.