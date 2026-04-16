Potrivit OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, un vehicul poate circula doar dacă este înmatriculat, în stare tehnică corespunzătoare și respectă toate obligațiile legale.

În momentul în care ITP-ul expiră, înmatricularea este suspendată automat. Asta înseamnă că mașina nu mai are drept de circulație, chiar dacă vorbim de o zi sau de câteva ore după termen.

Dacă ești oprit în trafic, riști amendă și reținerea certificatului de înmatriculare. Practic, nu mai poți folosi mașina până nu faci inspecția tehnică.

În cazul RCA, situația este și mai strictă. Conform Legii nr. 132/2017 privind asigurarea RCA, asigurarea este obligatorie în permanență. Lipsa acesteia duce la amendă, reținerea talonului și a plăcuțelor de înmatriculare.

Nu există nicio perioadă de toleranță. Din momentul expirării, ești în afara legii.

Mulți șoferi tratează cele două situații ca fiind similare, dar riscurile sunt foarte diferite.

Fără ITP, problema este în principal una administrativă. Mașina nu mai este considerată sigură pentru circulație și nu mai ai voie să o conduci. Sancțiunile nu se limitează la amendă, ci includ și reținerea certificatului de înmatriculare, ceea ce înseamnă că nu mai poți circula cu mașina.

Inspecția tehnică periodică este verificarea obligatorie care arată dacă mașina poate circula în siguranță. În cadrul ITP-ului sunt verificate elemente esențiale precum frânele, direcția, suspensiile, luminile și emisiile. Este un control general al stării tehnice.

Frecvența ITP-ului nu este aceeași pentru toate mașinile, ci depinde în principal de vechimea vehiculului și de modul în care este utilizat. Astfel, mașinile noi fac primul ITP la 3 ani de la prima înmatriculare, cele între 3 și 12 ani la fiecare 2 ani, iar cele mai vechi de 12 ani trebuie verificate anual.

Dacă mașina nu trece inspecția, nu mai poate circula până la remedierea problemelor și refacerea verificării.

În schimb, lipsa RCA poate avea consecințe mult mai grave. Dacă provoci un accident fără asigurare, vei plăti integral toate daunele produse. Asta înseamnă nu doar reparațiile celorlalte mașini, ci și eventuale despăgubiri pentru persoane. În unele cazuri, sumele pot fi foarte mari.

În 2026, sancțiunile pentru lipsa ITP sau a asigurării RCA nu sunt deloc neglijabile, iar în unele situații pot deveni foarte costisitoare.

În cazul ITP-ului expirat, fapta este încadrată în clasa a IV-a de sancțiuni, conform OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Asta înseamnă o amendă care pornește de la aproximativ 1.800 de lei și poate ajunge la peste 4.000 de lei, în funcție de punctul de amendă aplicabil.

Situația se poate complica dacă se constată și faptul că mașina circulă cu înmatricularea suspendată, ceea ce se întâmplă automat atunci când ITP-ul expiră. În acest caz, sancțiunile se pot cumula, iar amenda totală poate depăși 8.000 de lei.

Pe lângă amendă, poliția reține certificatul de înmatriculare și eliberează o dovadă fără drept de circulație. Practic, mașina nu mai poate fi folosită până la efectuarea inspecției tehnice.

În cazul lipsei asigurării RCA, sancțiunile sunt diferite, dar la fel de serioase. Conform Legii nr. 132/2017 privind asigurarea RCA, amenda este cuprinsă între 1.000 și 2.000 de lei.

Pe lângă amendă, se reține certificatul de înmatriculare și pot fi retrase plăcuțele de înmatriculare, ceea ce înseamnă că vehiculul nu mai poate circula până la încheierea unei polițe RCA valabile.

În ambele situații, ITP expirat sau lipsa RCA, certificatul de înmatriculare este reținut pe loc, iar mașina nu mai poate circula până la remedierea problemei.

Spre deosebire de RCA, care acoperă doar daunele produse altora, CASCO este o asigurare facultativă pentru propria mașină. Aceasta poate acoperi accidente în care ești vinovat, furtul mașinii, vandalismul sau daunele provocate de fenomene naturale.

Din punct de vedere legal, nu există obligația de a avea CASCO, dar în practică este frecvent impusă de bănci sau firme de leasing.

CASCO este util în special pentru mașinile cu valoare mare. În aceste cazuri, costurile unei reparații pot fi greu de suportat fără asigurare. De asemenea, este o alegere frecventă pentru șoferii care folosesc mașina zilnic și vor să evite surprizele neplăcute.

În schimb, pentru mașinile mai vechi, costul poliței poate deveni prea mare în raport cu valoarea vehiculului. În aceste situații, majoritatea aleg să nu mai facă CASCO.