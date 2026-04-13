Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a transmis că, raportat la perioada în care tarifele RCA au fost plafonate, creșterea este de aproximativ 5% pentru persoanele fizice. În același timp, prima medie a RCA a ajuns la 1.346 de lei în 2025, cu 6% mai mult față de anul anterior.

Cu toate acestea, șoferii descriu situații diferite. Un exemplu este cel al unui conducător auto care a plătit anul trecut 2.400 de lei pentru RCA, iar anul acesta a ajuns la 2.800 de lei, fără să fi avut incidente sau un istoric negativ.

Alți șoferi au relatat că au ajuns să plătească în jur de 2.100 de lei sau chiar aproape 3.000 de lei, deși anterior achitau sume mult mai mici. De asemenea, există cazuri în care polița anuală a ajuns la aproximativ 3.400 de lei pentru o mașină cu motor de 2 litri. Aceștia au explicat că majorările nu li se par justificate și au făcut legătura cu evoluțiile din piața asigurărilor.

„2.100 de lei. S-a dublat! Dacă nu mai mult decât dublu. Am avut un eveniment, dar s-au mărit artificial, după părerea mea”, „Aproape 3 mii. Foarte mult! Şi nu se justifică prețul. Vreo 800-900 de lei plăteam, până într-o mie”, „În jur de 3.400 de lei pe an la această maşină cu motor de 2 L. Cred că este legat de ce s-a întâmplat pe piaţa asigurărilor, falimentele forţate”, spun șoferii, conform Observator.

Un expert în asigurări a explicat că evoluția prețurilor la RCA este influențată de factori economici generali. Acesta a arătat că nu poate fi exclus impactul inflației, în contextul scumpirii carburanților, energiei electrice și altor costuri.

Potrivit acestuia, prețurile RCA tind să urmeze evoluția inflației, iar dacă aceasta crește, și tarifele pentru asigurări vor avea aceeași tendință.

„Nu putem să excludem creşterea inflaţiei, din cauza creşterii preţului carburanţilor, energiei electrice şi a altor factori inflaţionişti. Şi atunci mă aştept ca preţurile să crească cel puţin la nivelul inflaţiei. Dacă vom avea inflaţie mai mare, vom avea preţuri mai mari şi la RCA”, a spus Sergiu Costache, expert în asigurări.

În acest context, se estimează că aproximativ trei din zece șoferi circulă fără asigurare RCA. În cazul unui control, aceștia riscă amenzi de aproximativ 2.000 de lei și reținerea plăcuțelor de înmatriculare.

Dacă un șofer fără RCA este implicat într-un accident, despăgubirile sunt gestionate de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, care le achită dintr-un fond special.