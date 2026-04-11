Legislația rutieră stabilește că șoferii trebuie să folosească luminile și pe timpul zilei. Regula apare în Codul Rutier și are rolul de a crește vizibilitatea în trafic.

Inițial, această obligație se aplica doar pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri europene. După modificările legislative introduse în 2023, regula a fost extinsă.

Astfel, șoferii sunt obligați să circule cu luminile de întâlnire sau cu luminile de zi pe toate drumurile publice, indiferent dacă sunt în localitate sau în afara acesteia. Această schimbare a fost introdusă pentru a reduce riscul de accidente și pentru a face vehiculele mai vizibile în orice condiții.

Chiar dacă pare o abatere minoră, nerespectarea regulilor privind luminile este sancționată de poliție.

Utilizarea necorespunzătoare a sistemului de iluminare sau circulația fără luminile necesare reprezintă contravenție. Sancțiunea aplicată este de 4 până la 5 puncte de amendă, în funcție de situație.

Aceasta înseamnă că șoferii pot primi amenzi chiar și pentru detalii aparent nesemnificative, dacă acestea afectează siguranța în trafic.

Polițiștii sancționează frecvent mai multe tipuri de abateri legate de sistemul de iluminare. Printre acestea se numără folosirea proiectoarelor de ceață atunci când nu există condiții de vizibilitate redusă. Acestea pot deranja ceilalți participanți la trafic și pot reduce siguranța.

O altă situație este circulația cu becuri arse sau cu instalația de iluminare defectă. Aceasta afectează vizibilitatea vehiculului și poate crea pericole.

De asemenea, utilizarea incorectă a luminilor pe timpul zilei este o abatere des întâlnită, mai ales în contextul noilor reguli extinse la toate drumurile.

Obligația de a folosi luminile ziua nu este una simbolică. Aceasta are legătură directă cu siguranța rutieră. Vizibilitatea crescută ajută ceilalți șoferi să observe mai rapid vehiculele, mai ales în condiții de lumină variabilă, ploaie sau ceață ușoară.

Respectarea acestor reguli contribuie la reducerea riscului de accidente și la un trafic mai sigur pentru toți participanții.