Loc de parcare în fața casei în 2026. Problema locurilor de parcare din fața locuinței este una dintre cele mai frecvente surse de conflicte urbane. Deși mulți proprietari consideră că spațiul din fața casei le aparține „de drept”, legislația din România stabilește reguli clare: majoritatea acestor zone fac parte din domeniul public și nu pot fi ocupate sau rezervate individual fără autorizare.

În România, spațiile de pe străzi, trotuare și zonele adiacente drumurilor publice sunt, în general, parte a domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.

Asta înseamnă că:

nu sunt proprietate privată, chiar dacă se află în fața casei tale;

nu pot fi ocupate individual fără acordul autorităților;

sunt administrate exclusiv de primării sau administratorii drumurilor.

Prin urmare, simplul fapt că locuiești lângă un spațiu nu îți oferă automat un drept de utilizare exclusivă.

Situație permisă Condiții Drepturi Proprietate privată Spațiul se află pe terenul tău, înregistrat legal Poți amenaja liber locul de parcare, cu respectarea legislației în vigoare Loc de parcare închiriat sau atribuit de autorități Acord emis de primărie (contract, atribuire sau concesiune) Ai drept de utilizare exclusivă asupra locului de parcare

În practică, multe persoane încearcă să își „blocheze” locul de parcare folosind soluții neautorizate. Acestea sunt interzise prin lege și pot atrage sancțiuni.

Printre cele mai frecvente practici ilegale se numără:

amplasarea de lăzi, ghivece sau bidoane;

montarea de lanțuri sau stâlpi improvizați;

trasarea de marcaje neautorizate pe carosabil;

blocarea accesului altor vehicule prin obiecte fizice.

Aceste acțiuni sunt considerate ocupare nelegală a domeniului public.

Blocatoarele de parcare pot fi utilizate legal doar dacă există o autorizație emisă de autoritatea locală.

Pentru a fi conforme, acestea trebuie să respecte condiții stricte, inclusiv:

identificarea clară a locului de parcare;

numărul autorizației emis de primărie;

asocierea cu un utilizator sau un număr de înmatriculare.

Fără aceste elemente, instalarea lor este considerată ilegală.

Riscuri și sancțiuni pentru ocuparea ilegală a spațiului public

Mulți șoferi cred în mod eronat că pot „rezerva” locul din fața casei dacă îl folosesc frecvent. Această interpretare este falsă din punct de vedere juridic.

Consecințele pot include:

amenzi contravenționale pentru ocuparea domeniului public;

obligativitatea de a îndepărta imediat obstacolele;

sancțiuni suplimentare dacă se blochează circulația sau accesul pietonal.

Montarea de semne sau indicatoare rutiere fără aprobare este o faptă mult mai gravă. În anumite cazuri, poate fi încadrată penal și se poate sancționa cu:

amendă penală;

până la 3 ani de închisoare, conform legislației aplicabile.

Singurele entități care pot decide organizarea parcărilor pe domeniul public sunt:

primăriile;

administratorii drumurilor publice;

instituțiile autorizate de stat.

Nicio persoană fizică nu poate decide unilateral rezervarea unui spațiu public.