A expirat permisul de conducere. Se întâmplă și la case mai mari. Viața agitată din 2026, cu zeci de notificări pe telefon și termene limită la job, ne face uneori să uităm de micul card de plastic din portofel. Însă, pentru Codul Rutier din România, „am uitat” nu este o scuză validă.

În timp ce majoritatea șoferilor cred că un permis expirat înseamnă automat „pușcărie” sau, dimpotrivă, că „nu e mare lucru”, realitatea juridică se află undeva la mijloc și depinde enorm de context.

Cea mai frecventă situație este aceea în care deții un permis de conducere valid ca drept, dar a cărui valabilitate administrativă a expirat. Adică, ești un șofer care a trecut examenul, nu are dreptul suspendat sau anulat, dar pur și simplu nu ai trecut pe la medic pentru fișa medicală și pe la DGPCI pentru noul card.

În acest caz, fapta este considerată o contravenție. Conform legislației rutiere, conducerea unui vehicul cu permisul a cărui valabilitate administrativă a expirat se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni (6-8 puncte-amendă).

Iată cât trebuie să plătești în 2026, în funcție de calendarul de indexare a punctului de amendă:

Varianta A: Până la 30 iunie 2026 (punct de amendă 202,5 lei) Amenda minimă (6 puncte): 1.215 lei Amenda maximă (8 puncte): 1.620 lei

(punct de amendă 202,5 lei) Varianta B: De la 1 iulie 2026 (punct de amendă 216,2 lei) Amenda minimă (6 puncte): 1.297,2 lei Amenda maximă (8 puncte): 1.729,6 lei

Măsura complementară: Pe lângă amendă, polițistul îți va reține permisul expirat. În schimb, vei primi o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație. Practic, din acel moment, nu mai poți pleca de pe loc la volanul mașinii. Va trebui să suni un prieten sau să urci mașina pe platformă.

Aici intervine „linia roșie”. Codul Penal, prin Articolul 335, este foarte specific. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Dar ce înseamnă „nu posedă” în 2026?

Lipsa totală a documentului: Nu ai luat niciodată examenul.

Permisul anulat: Dacă permisul ți-a fost anulat în urma unei condamnări anterioare sau a altor cauze legale și tu te urci din nou la volan.

Categoria necorespunzătoare: Dacă ai permis categoria B, dar conduci un ansamblu de vehicule care necesită categoria E sau un camion (Cat. C), legea consideră că pentru acel vehicul specific „nu posezi permis”. Aceasta este o infracțiune, nu o simplă contravenție.

Atenție la suspendare! Dacă ai permisul valid, dar dreptul de a conduce ți-a fost suspendat (pentru viteză, alcool sau alte abateri), iar tu ești prins la volan, fapta este tot de natură penală. Riscul este enorm: dosar penal, anularea permisului și, în funcție de antecedente, privare de libertate.

Există o legendă urbană care spune că, dacă ți-a expirat permisul, mai ai 15 zile în care poți conduce „ca să ai timp să-l schimbi”.

În 2026, ca și în anii anteriori de altfel, acest lucru este complet fals. Data scrisă pe permis este ultima secundă în care ai dreptul legal de a te afla la volan. La ora 00:01 a zilei următoare, ești deja în ilegalitate.

Singura „dovadă de 15 zile” care există este cea eliberată de Poliție după ce ai depus actele pentru noul permis, sau cea eliberată în urma reținerii permisului pentru anumite abateri (unde legea permite dreptul de circulație temporar).

Aceasta este partea pe care puține site-uri de știri o menționează, dar care are cel mai mare impact financiar. În 2026, contractele RCA și CASCO sunt foarte stricte.

Dacă provoci un accident, chiar și unul ușor, iar permisul tău este expirat:

Asigurarea RCA va plăti daunele victimei, dar se va îndrepta împotriva ta prin acțiune în regres. Asta înseamnă că asigurătorul îți va cere să îi dai înapoi fiecare leu plătit victimei, deoarece ai încălcat clauza contractuală de a conduce un vehicul având documentele legale în regulă. Asigurarea CASCO devine nulă. Nu vei primi niciun ban pentru repararea mașinii tale, indiferent de cât de mare a fost prima de asigurare plătită.

Într-un accident cu victime sau cu mașini de lux, sumele pe care ar trebui să le plătești din propriul buzunar pot fi de ordinul zecilor sau sutelor de mii de euro.

Dacă în trecut te bazai pe faptul că „nu te oprește nimeni dacă mergi regulamentar”, aceste lucru devine tot mai complicat și în România, pe măsură ce Poliția Rutieră folosește astfel de tehnologii modene:

Camerele LPR (License Plate Recognition): Noile autospeciale ale Poliției pot fi dotate cu camere care scanează numerele de înmatriculare în trafic. Sistemul interoghează automat baza de date și alertează agentul dacă proprietarul mașinii are permisul expirat sau suspendat.

E-Permis: Tabletele polițiștilor afișează instantaneu fotografia și statusul dreptului de a conduce, imediat ce ai furnizat CNP-ul, chiar dacă nu ai cardul fizic la tine.

Diferența dintre o eroare administrativă și o infracțiune stă în statusul dreptului tău de a conduce. Dacă e doar permisul de conducere expirat, scapi cu o amendă și un drum cu platforma. Dacă însă conduci fără să ai categoria necesară sau având dreptul suspendat, intri direct în sfera penalului.

În 2026, prevenția este digitală și simplă. Activează-ți notificările în aplicația HUB MAI sau pe Ghiseul.ro. Aceste platforme trimit acum alerte prin e-mail și SMS cu 30 de zile înainte de expirarea documentelor. Nu lăsa o cifră să îți schimbe cursul vieții!

Rezumat juridic și financiar: permisul de conducere expirat în 2026