Conturile Individuale de Investiții pentru Pensie (CIIP) sunt propuse printr-un proiect legislativ inițiat de parlamentari din mai multe partide, inclusiv PNL și USR, cu susținere și din partea altor formațiuni.

Inițiatorii arată că acest sistem este inspirat din mecanismele existente în Statele Unite, precum planurile 401(k) și IRA. Deputatul Claudiu Năsui a explicat că aceste conturi sunt considerate printre cele mai de succes instrumente de economisire pentru pensie la nivel global și au contribuit la dezvoltarea piețelor financiare americane.

El a arătat că milioane de americani au devenit investitori prin economisirea pentru pensie folosind bursa.

„Pentru cine nu știe, conturile acestea sunt probabil cel mai de succes plan privat de pensie din lume. Sunt unul dintre motivele pentru care piețele financiare americane au ajuns să fie extrem de puternice. Și au permis la milioane de americani să devină investitori economisind pentru pensie prin bursă”, arată unul dintre inițiatori, deputatul USR Claudiu Năsui.

Proiectul CIIP nu înlocuiește sistemele existente, precum Pilonul II sau III, ci vine ca o opțiune suplimentară. Practic, românii ar putea economisi pentru pensie în mod voluntar, investind direct în instrumente financiare, în funcție de propriile alegeri.

Potrivit proiectului, contribuțiile în conturile CIIP sunt voluntare, iar titularul poate alege modul de impozitare.

Există două variante. În primul caz, contribuțiile nu sunt deductibile fiscal, dar sumele retrase la pensie nu vor fi impozitate. În al doilea caz, contribuțiile sunt deductibile, însă impozitarea intervine la momentul retragerii.

Un element important este că veniturile generate în aceste conturi, cum ar fi câștigurile de capital, dividendele sau dobânzile, sunt scutite de impozit și contribuții sociale pe perioada acumulării.

Fondurile nu intră în bugetul de stat, iar titularii își aleg singuri modul de investire. Aceștia pot opta pentru acțiuni, obligațiuni, ETF-uri sau alte instrumente financiare disponibile prin societăți de servicii de investiții financiare.

Retragerea banilor este prevăzută, în mod normal, la momentul pensionării, cu excepția unor situații speciale.

Proiectul introduce două tipuri de conturi CIIP. Primul este contul cu regim de scutire, unde contribuțiile sunt realizate din venituri deja impozitate și nu sunt deductibile. Al doilea este contul cu regim de deductibilitate, unde contribuțiile sunt făcute din venituri brute și reduc baza de impozitare.

Investițiile pot fi realizate în instrumente financiare listate pe piețe reglementate din state membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. În același timp, proiectul interzice utilizarea instrumentelor derivate în scopuri speculative în cadrul acestor conturi.

La momentul pensionării, activele acumulate sunt transferate într-un cont de tranzacționare. Din acel moment, veniturile și câștigurile generate vor fi impozitate conform regulilor generale, iar valoarea activelor transferate este considerată preț de achiziție și se scade din baza impozabilă.

Proiectul privind CIIP apare într-un context mai larg, în care tot mai multe state încearcă să găsească soluții pentru sustenabilitatea sistemelor de pensii.

Presiunea asupra sistemului public de pensii este tot mai mare, în condițiile în care numărul angajaților scade raportat la cel al pensionarilor, iar sistemul clasic nu mai poate asigura singur un nivel de trai adecvat pentru viitorii pensionari.

În acest context, modelul propus în România nu este unul izolat. Sisteme similare există deja în mai multe state dezvoltate, precum SUA, Marea Britanie, Suedia sau Canada, unde economisirea individuală prin investiții pe piața de capital a devenit un pilon important al veniturilor la pensie.

Inițiativa urmărește și un alt obiectiv important. Autorii proiectului susțin că economia României are nevoie de capital autohton mai puternic, iar economiile populației ar putea contribui la dezvoltarea pieței financiare locale. În acest sens, conturile CIIP ar putea transforma economisirea pasivă într-un mecanism activ de investiții.

De asemenea, proiectul vine în completarea sistemului actual de pensii, fără să îl înlocuiască. Conturile CIIP sunt gândite ca un instrument suplimentar, voluntar, care oferă mai multă libertate în gestionarea banilor și posibilitatea de a decide direct cum sunt investiți aceștia.

Un alt element important este legat de protecția investitorilor. Proiectul prevede că aceste conturi vor fi administrate prin societăți autorizate și vor beneficia de mecanisme de siguranță, inclusiv prin Fondul de Compensare a Investitorilor, ceea ce adaugă un nivel suplimentar de protecție pentru titulari.

