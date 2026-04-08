Premierul Ilie Bolojan a declarat că evoluțiile internaționale, în special situația din zona Golfului, pot avea efecte directe asupra economiei României.

Acesta a explicat că, în cazul în care criza se prelungește, creșterea prețurilor la combustibili va avea un impact direct asupra ratei inflației. El a arătat că există deja efecte vizibile în piață și că, dacă situația continuă, estimările pe baza cărora a fost construit bugetul ar putea fi afectate.

Premierul a transmis că autoritățile vor adapta măsurile economice în funcție de evoluția piețelor, cu scopul de a menține stabilitatea economică.

„În condițiile în care criza din Golf continuă, ceea ce sper să nu fie așa, creșterea prețurilor la combustibili are impact la creșterea ratei inflației. Vor fi efecte în piață, asta este clar. Dacă se lungește, indicatorii pe care i-am estimat când s-a făcut bugetul vor fi afectați. Ne vom adapta la ce se întâmplă în piețe pentru a menține stabilitatea”, a anunțat Ilie Bolojan.

În același context, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a arătat că scumpirile sunt deja resimțite și a făcut referire la măsurile adoptate de Guvern pentru limitarea impactului, inclusiv plafonarea prețului la gaze naturale.

Oficialul a precizat că aceste măsuri au rolul de a atenua șocul generat de creșterea costurilor la energie și combustibili.

„S-a văzut o creștere la prețuri. Dacă ne referim la ce a făcut guvernul – plafonarea prețului la gaze naturale sunt măsuri care atenuează acest șoc. Încercăm să atenuăm impactul pe care creșterile le vor avea la energie. Facem tot ce putem pentru a proteja economia și românii”, a spus și Ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

În paralel cu măsurile pe termen scurt, Guvernul lucrează la o strategie mai amplă pentru sectorul energetic, care să contribuie la stabilizarea prețurilor și la creșterea siguranței energetice.

Premierul a explicat că prețurile la energie sunt influențate în principal de capacitățile de producție și de reglementările din piață. În acest sens, autoritățile urmăresc creșterea producției de energie și îmbunătățirea cadrului de reglementare, astfel încât aceste două direcții să ducă, în timp, la prețuri mai mici.

„Unul dintre cele mai importante domenii pentru România este energia electrică. Iar preţurile la energie sunt date, în principal, de două aspecte. Pe de-o parte de capacităţile de producţie şi e nevoie să ne creştem capacităţile de producţie şi, pe de altă parte, de regulile din piaţă, de reglementări. Şi e nevoie să ne îmbunătăţim reglementările, în aşa fel încât cele două măsuri combinate – creşterea capacităţilor de producţie şi îmbunătăţirea reglementărilor – să ne ducă la preţuri mai mici în energie în perioada următoare şi la îmbunătăţirea siguranţei energetice a ţării noastre”, a spus Ilie Bolojan, miercuri, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

El a subliniat că se urmăresc cinci direcţii strategice pentru dezvoltarea domeniului.

„După mai multe runde de discuţii şi după analiza problemelor pe care le avem, unde nu putem singuri să intervenim, avem nevoie de colaborarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, avem nevoie de sprijin guvernamental, de sprijin parlamentar, pentru că e nevoie să modificăm legi. Urmărim cinci direcţii strategice”, a spus Bolojan.

Acesta a menţionat ca o primă direcţie: deblocarea proiectelor viabile prin eliberarea capacităţilor de reţea şi reducerea costurilor de acces la reţelele electrice.

A doua direcţie este îmbunătăţirea performanţei companiilor de stat din domeniu energiei. A treia direcţie este reducerea distorsiunilor pe piaţa de energie.

Potrivit premierului, a patra direcţie este legată de creşterea capacităţilor de stocare. A cincea direcţie, a mai spus Ilie Bolojan, este susţinerea investiţiilor strategice în domeniul energiei.