La finalul lunii februarie 2026, fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare totală de 218,2 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 38% față de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) duminică, 5 aprilie 2026.

Majoritatea investițiilor acestor fonduri s-au realizat în active românești, reprezentând 95% din portofoliu, iar o parte semnificativă a acestora este denominată în lei. Din activele locale, o mare parte este constituită din titluri de stat și acțiuni listate la BVB.

Contribuțiile încasate în luna februarie 2026 au însumat 2,08 miliarde de lei, iar contribuția medie a fost de 454 lei. La aceeași dată, titlurile de stat reprezentau cea mai mare pondere în cadrul activelor fondurilor de pensii, cu 140,80 miliarde de lei, echivalentul a 64,5% din totalul activelor.

Acestea erau urmate de acțiuni, în valoare de 59,46 miliarde de lei (27,3%), și de obligațiuni corporative, cu 8,16 miliarde de lei (3,7% din total active).

ASF precizează că, la sfârșitul lunii februarie 2026, fondurile de pensii private obligatorii aveau un total de 8.492.637 de participanți. În cadrul Pilonului II, activează fondurile de pensii Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN și Vital.

La finalul lunii decembrie a anului trecut, activele totale ale fondurilor de pensii private au ajuns la 209,03 miliarde de lei, înregistrând o creștere semnificativă de 34% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor publicate de ASF. Reprezentanții ASF subliniază că această evoluție reflectă atât contribuțiile constante ale participanților, cât și performanța investițională într-un context economic caracterizat de volatilitate, dar și de oportunități.

Fondurile de pensii administrate privat, Pilonul II, rămân componenta dominantă a sistemului, cumulând active de 201,6 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 34% față de anul anterior. În același timp, fondurile de pensii facultative, Pilonul III, au înregistrat o evoluție similară, atingând active de 7,42 miliarde de lei, confirmând interesul tot mai mare pentru economisirea suplimentară și responsabilitatea financiară individuală.

Raportat la dimensiunea economiei, activele totale ale sistemului de pensii private reprezintă aproximativ 11% din PIB, consolidând astfel rolul fondurilor de pensii ca investitor instituțional major și sursă de finanțare pentru economia reală. În ceea ce privește participarea, sistemul a continuat să se extindă: la sfârșitul anului 2025, numărul total al participanților era de 9,46 milioane de persoane, comparativ cu 9,12 milioane în anul precedent. Dintre acestea, 8,46 milioane sunt înscrise în Pilonul II, iar aproape un milion de persoane participă la Pilonul III.

Structura investițională a fondurilor de pensii private rămâne prudentă, orientată către stabilitate și protecția capitalului participanților. Aproximativ 69% din portofolii sunt plasate în instrumente cu venit fix, iar investițiile în acțiuni reprezintă 26%, oferind un echilibru între siguranță și randament. ASF menționează că creșterea semnificativă a activelor, extinderea numărului de participanți și menținerea unei structuri investiționale echilibrate indică maturizarea sistemului de pensii private și capacitatea acestuia de a genera randamente sustenabile pentru participanți.

Autoritatea de Supraveghere Financiară, înființată în 2013 prin OUG 93/2012, aprobată prin Legea nr. 113/2013, are rolul de a reglementa și supraveghea piețele asigurărilor, pensiilor private și piața de capital, acestea însumând peste 10 milioane de participanți.