ITP 2026. Poți face inspecția tehnică la orice stație din România? Regula pe care mulți șoferi nu o cunosc

Mulți șoferi cred că inspecția tehnică periodică trebuie făcută în județul în care este înmatriculată mașina sau chiar la aceeași stație unde au fost anterior. În realitate, legislația stabilește alte reguli. Iată unde poate fi efectuat ITP-ul și ce condiție trebuie îndeplinită.

Inspecția tehnică periodică (ITP) este obligatorie pentru toate vehiculele înmatriculate în România și reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru ca o mașină să poată circula legal pe drumurile publice.

O întrebare frecventă în rândul șoferilor este dacă ITP-ul poate fi efectuat în orice oraș sau dacă proprietarul este obligat să se prezinte într-o anumită localitate ori la stația unde a făcut verificarea precedentă.

Răspunsul este simplu: un autovehicul înmatriculat în România poate efectua inspecția tehnică periodică la orice stație ITP autorizată de Registrul Auto Român (RAR), indiferent de județul în care este înmatriculat sau de domiciliul proprietarului.

Astfel, dacă mașina este înmatriculată în București, iar proprietarul se află în Cluj, Constanța, Iași sau Timișoara, acesta poate efectua ITP-ul la orice stație autorizată din localitatea respectivă, fără să fie obligat să revină în județul de domiciliu.

Nu orice service auto poate realiza inspecția tehnică periodică. Verificarea trebuie efectuată exclusiv într-o stație autorizată și monitorizată de Registrul Auto Român.

Sistemul național de inspecții tehnice este coordonat de RAR, iar operatorii economici care desfășoară această activitate trebuie să respecte cerințele tehnice și procedurile prevăzute de legislație.

În cadrul inspecției sunt verificate, printre altele, sistemul de frânare, direcția, suspensia, instalația de iluminare și semnalizare, nivelul emisiilor poluante, precum și alte elemente care influențează siguranța circulației.

Dacă în urma verificării sunt descoperite defecțiuni care împiedică acordarea calificativului „Admis”, proprietarul trebuie să remedieze problemele constatate.

În cazul în care revine la aceeași stație, în termenul prevăzut de regulament, se poate efectua doar reverificarea elementelor la care au fost constatate deficiențe. Dacă însă șoferul alege o altă stație ITP, întreaga inspecție tehnică va fi reluată de la început. Acest mod de lucru este aplicat în sistemul ITP și este cunoscut și de inspectorii autorizați.

Conducerea unui autovehicul cu inspecția tehnică expirată nu înseamnă doar o simplă abatere. Odată cu expirarea ITP-ului, înmatricularea vehiculului este suspendată de drept, iar mașina nu mai poate circula legal pe drumurile publice până la efectuarea unei noi inspecții tehnice într-o stație autorizată.

Pe lângă amenda prevăzută de Codul rutier, șoferul poate rămâne și fără certificatul de înmatriculare, iar autovehiculul va putea fi repus în circulație numai după efectuarea ITP-ului și înlăturarea cauzei care a dus la suspendarea înmatriculării.