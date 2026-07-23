De la secetă la rafturile magazinelor: cum pierderile agricole pun presiune pe costul alimentelor

Temerile privind evoluția prețurilor alimentelor cresc după ce valul de căldură care a afectat Europa în luna iunie a provocat pierderi importante pentru culturile agricole. Estimările privind recoltele de cereale indică o reducere de aproximativ 9 milioane de tone, ceea ce ar putea duce producția combinată a celor 27 de state membre ale Uniunii Europene și a Regatului Unit la cel mai scăzut nivel din 2018.

Asociația europeană a comerțului cu cereale și semințe oleaginoase, Coceral, a evaluat impactul temperaturilor record asupra unor culturi precum grâul, orzul, porumbul și ovăzul. Organizația estimează că pierderile de producție au generat pentru cultivatorii de cereale de pe continent o scădere a veniturilor evaluată la aproximativ 2 miliarde de euro, pe fondul distrugerii unei cantități semnificative de culturi.

Reducerea estimată a producției este mai mare decât întreaga recoltă de cereale prognozată pentru Austria, Irlanda și Olanda la un loc. Scăderea este asociată cu cea mai fierbinte lună iunie înregistrată vreodată în Europa de Vest, perioadă în care mai multe culturi au fost afectate în etape importante de dezvoltare.

Porumbul a avut de suferit în timpul polenizării, o fază esențială pentru formarea boabelor, în timp ce grâul a fost afectat în etapa cunoscută drept „umplerea boabelor”, moment în care plantele au nevoie de suficientă umiditate pentru dezvoltarea producției finale.

Pe baza prețurilor actuale ale cerealelor, grupul Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) estimează că valoarea pierderilor de producție ajunge la aproximativ 2 miliarde de euro. Calculul nu include însă alte efecte ale valului de căldură, precum pierderile înregistrate la culturile de legume sau în sectorul zootehnic.

Tom Lancaster, analistul pe terenuri, alimente și agricultură al ECIU, a declarat: „Acest lucru îi va afecta pe fermieri în buzunare, reducându-le veniturile și subminând în același timp securitatea alimentară europeană. În Regatul Unit am înregistrat deja trei dintre cele cinci cele mai slabe recolte înregistrate în acest deceniu, iar valurile de căldură recente de aici vor fi inevitabil costat din nou fermierii britanici.”

Franța este estimată să înregistreze cele mai mari pierderi de producție, cu aproximativ 3,4 milioane de tone de porumb afectate. Valoarea boabelor pierdute este estimată la 891 de milioane de euro. Alte reduceri importante sunt prognozate în Ungaria, cu aproximativ 2,4 milioane de tone, și în Spania, cu aproximativ 1,4 milioane de tone.

Benoît Merlo, fermier în regiunea Auvergne-Rhône-Alpes din Franța, a declarat că măsurile luate în ultimul deceniu pentru adaptarea fermei la condiții mai calde și mai uscate nu au fost suficiente pentru a limita efectele acestui sezon: „Cu temperaturi care depășesc 38°C săptămâni la rând, totul se strică. Mă aștept la pierderi de randament de cel puțin 50% sau chiar 70% pentru anumite culturi, cum ar fi soia.”

În Regatul Unit, fermierii au raportat condiții de secetă în mai multe regiuni, după valul de căldură din iunie și o primăvară cu precipitații reduse. Cele mai afectate zone sunt East Anglia și anumite regiuni din sud-estul Angliei, însă rezultatele diferă în funcție de condițiile locale.

Helen Plant, analist principal pentru cereale și semințe oleaginoase din cadrul Consiliului pentru Dezvoltarea Agriculturii și Horticulturii (AHDB), a declarat: „Condițiile secetoase din aprilie și o mare parte a lunii mai au afectat în mod clar dezvoltarea culturilor, în special a culturilor de primăvară și a cerealelor de iarnă cu rezerve limitate de umiditate.”

AHDB a precizat că rezultatul final al recoltei din Regatul Unit rămâne incert, în condițiile în care numeroși fermieri au fost nevoiți să înceapă mai devreme recoltarea din cauza vremii calde și uscate.

Paul Tompkins, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Fermierilor, a declarat: „Fermierii și cultivatorii din întreaga țară lucrează non-stop pentru a recolta culturile care au venit devreme, pentru a uda fructele și legumele și pentru a avea grijă de animalele lor.”

„Pentru mulți fermieri, aceasta ar putea fi o altă recoltă dificilă și costisitoare, după impactul meteorologic extrem din 2024 și 2025, care a dus atât la secetă, cât și la inundații.”

Pierderile de producție din Europa ar putea determina o creștere a dependenței de importurile de cereale, cu posibile efecte asupra prețurilor globale ale materiilor prime agricole. Evoluția acestora va depinde și de recoltele din emisfera sudică de la sfârșitul anului 2026 și începutul anului 2027.

Deficitul european de cereale apare într-un context internațional în care rezervele agricole sunt influențate de condiții meteo dificile în mai multe regiuni. Zonele sudice și vestice ale Statelor Unite se confruntă cu secetă severă, care afectează producția de cereale și sectorul de creștere a animalelor.