Problema ascunsă din farfuriile oamenilor: care alimente costă tot mai mult

Aproape trei miliarde de oameni din întreaga lume nu au posibilitatea financiară de a urma o dietă sănătoasă, pe fondul creșterii accelerate a costurilor alimentației din ultimii ani, avertizează ONU.

ONU avertizează că prețul unei diete sănătoase la nivel global a crescut cu 25% în ultimii cinci ani, depășind pragul internațional al sărăciei extreme, stabilit la 3 dolari (2,62 euro) pe zi pentru fiecare persoană.

„Aproape una din trei persoane din lume, încă nu își pot permite o dietă sănătoasă”, a declarat Máximo Torero Cullen, economist-șef al Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a Națiunilor Unite, înaintea publicării raportului privind Starea Securității Alimentare și Nutriției în Lume, programată pentru 21 iulie.

Potrivit acestuia, costul unei alimentații care acoperă toate necesitățile nutriționale a ajuns în prezent la 4,28 dolari pe persoană pe zi, valoare ajustată în funcție de diferențele privind costul vieții dintre state. Suma depășește astfel pragul sărăciei extreme, utilizat la nivel internațional pentru evaluarea sărăciei absolute, care este stabilit la 3 dolari (2,62 euro) pe zi pentru fiecare persoană.

Economistul FAO a explicat că cea mai mare parte a cheltuielilor pentru o alimentație sănătoasă nu este determinată de asigurarea necesarului de calorii, ci de includerea alimentelor cu un aport ridicat de nutrienți. „Caloriile sunt relativ ieftine”, a spus Torero, „dar nutriția nu”.

Datele prezentate arată că alimentele de bază, precum cerealele și legumele rădăcinoase, furnizează cea mai mare parte a caloriilor consumate zilnic și reprezintă doar 13% din costul total al unei diete sănătoase.

În schimb, fructele și legumele contribuie cu doar 5% la aportul caloric zilnic, însă generează aproximativ 16% din costul unei alimentații echilibrate, ceea ce le face considerabil mai scumpe decât cerealele.

Máximo Torero Cullen a subliniat că produsele de origine animală reprezintă aproape 30% din costul unei diete sănătoase, ceea ce contribuie semnificativ la creșterea prețului total al alimentației recomandate.

„În schimb, fructele și legumele oferă doar 5% din calorii, dar reprezintă 16% din cost, deci semnificativ mai scumpe decât cerealele, iar alimentele de origine animală reprezintă aproape 30% din cost”, a remarcat acesta.

Oficialul FAO a precizat că principala provocare nu este legată de producerea unui volum suficient de calorii, ci de creșterea accesibilității alimentelor bogate în nutrienți pentru populația cu venituri reduse.

„Prin urmare, provocarea nu este de a produce suficiente calorii, ci de a face alimentele bogate în nutrienți mai accesibile”, a spus el.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), alimentația dezechilibrată reprezintă unul dintre cei mai importanți factori de risc pentru povara globală a bolilor.

OMS arată că o dietă nesănătoasă este asociată în principal cu apariția bolilor netransmisibile, printre care bolile cardiovasculare, diabetul și diferite forme de cancer. Aceste afecțiuni continuă să se numere printre principalele cauze de îmbolnăvire și deces la nivel mondial.