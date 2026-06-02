Rata sărăciei în Germania atinge un nivel record, milioane de persoane afectate în 2025

Rata sărăciei în Germania a atins un nou nivel record, conform unui raport recent publicat de Asociația pentru Bunăstare Paritară. Datele indică o creștere a procentului persoanelor aflate în sărăcie relativă de la 16,1% în anul 2024 la 16,7% în 2025. Aceasta înseamnă că aproximativ 13,3 milioane de oameni din Germania trăiesc sub pragul riscului de sărăcie.

Informațiile provin din datele furnizate în februarie de Oficiul Federal de Statistică și se bazează pe definiția Uniunii Europene privind riscul de sărăcie. Asociația pentru Bunăstare Paritară a descris această situație drept un „record trist”, subliniind că niciodată până acum numărul persoanelor expuse sărăciei în Germania nu a fost atât de mare. Această creștere a sărăciei ridică semnale de alarmă privind impactul social și economic în țară.

Conform definiției utilizate, persoanele care au un venit sub 60% din venitul median național sunt considerate expuse riscului de sărăcie sau sărace. Pentru o persoană singură, pragul este stabilit la 1.446 euro net lunar, iar pentru o familie formată din doi adulți și doi copii sub 14 ani, acesta este de 3.036 euro net lunar.

Raportul arată că cele mai vulnerabile grupuri includ persoanele singure, care au un risc de sărăcie de 30,3%, părinții singuri cu un risc de 28,9%, și persoanele cu un nivel scăzut de educație, cu un risc de 29,1%. Această distribuție reflectă inegalitățile structurale prezente în societate și indică necesitatea unor politici sociale mai eficiente.

Raportul evidențiază faptul că sărăcia este mai frecventă în rândul celor care întâmpină dezavantaje sociale și economice, precum acces limitat pe piața muncii sau nivel scăzut de educație. Aproximativ patru din cinci persoane afectate de sărăcie nu sunt angajate, ceea ce accentuează dificultățile financiare ale acestora.

De asemenea, 70% dintre persoanele aflate în sărăcie au cetățenie germană, în timp ce 30% provin din alte state. Multe gospodării se confruntă cu probleme financiare acute; 6,9% din populație nu au putut acoperi cheltuielile curente în anul precedent. Creșterea costurilor la energie electrică și încălzire a fost adesea neacoperită, iar posibilitatea de a achiziționa electrocasnice noi, cum ar fi frigiderul sau aragazul, a fost limitată pentru multe familii.

În contextul României, sărăcia rămâne o provocare semnificativă, deși nivelul sărăciei relative este mai ridicat în Germania. Conform datelor Eurostat, în 2023, rata sărăciei în România era de aproximativ 23%, fiind influențată de factori precum veniturile reduse, accesul limitat la educație și servicii de sănătate, dar și migrația forței de muncă.

Atât în Germania, cât și în România, creșterea costurilor energetice și a inflației au accentuat dificultățile financiare pentru persoanele vulnerabile. În ambele țări, autoritățile și organizațiile sociale caută soluții pentru a reduce impactul sărăciei, inclusiv prin sprijin financiar direct și programe de incluziune socială.