Premieră în industria livrărilor. Un câine robot ar putea prelua coletele până la ușa locuințelor

Compania de robotică Boston Dynamics testează o nouă utilizare pentru robotul său Spot, care ar putea prelua livrarea coletelor până la ușa locuințelor. Robotul, cunoscut pentru forma sa asemănătoare unui câine, este adaptat pentru a însoți camioanele de livrare și pentru a transporta pachetele în ultimii metri ai traseului.

Versiunea destinată livrărilor este echipată cu o bandă transportoare. Într-un videoclip publicat marți de companie, un angajat așază coletele pe bandă, după care Spot coboară din camion, merge până la locuință și rotește banda pentru a lăsa pachetul la ușa clientului.

„O mare parte a logisticii este deja automatizată, însă credem că ultima frontieră a automatizării în acest domeniu o reprezintă ultimii aproximativ 15 metri până la destinație”, a declarat marți Marco da Silva, vicepreședinte și director general al diviziei Spot din cadrul Boston Dynamics.

Videoclipul publicat fi urmărit aici.

Potrivit Boston Dynamics, robotul este conceput pentru a rezolva ceea ce compania numește „porch gap”, adică ultimii metri dintre vehiculul de livrare și ușa destinatarului. Deși numeroase etape din logistică sunt deja automatizate, această porțiune a rămas una dintre cele mai dificile de automatizat.

Marco da Silva, vicepreședinte și director general al diviziei Spot din cadrul Boston Dynamics, a declarat că această ultimă etapă a livrării reprezintă următoarea mare provocare în automatizarea logisticii.

Compania a anunțat că poartă discuții cu mari operatori din domeniul logistic pentru testarea robotului Spot în operațiuni reale de livrare. Până acum, robotul a fost utilizat în alte domenii, inclusiv pentru activități de securitate și inspecții ale diferitelor amplasamente.

Problemele legate de ultima etapă a livrărilor au fost evidențiate și de directorul general al DoorDash, Tony Xu, care declara anul trecut că încărcarea coletelor în vehicule autonome și transportul acestora de la bordură până la ușa locuinței reprezintă unele dintre cele mai dificile provocări pentru automatizarea livrărilor.

Potrivit acestuia, oamenii gestionează în continuare mai ușor această parte a procesului decât roboții.

DoorDash utilizează deja pentru unele livrări din statul american Arizona robotul autonom Dot. Acesta are dimensiunea unui cărucior pentru copii și poate trece prin uși și circula pe suprafețe inaccesibile vehiculelor autonome de dimensiuni mari, ceea ce îi permite să preia și să livreze produse direct la ușa clienților.