FAO: Costul unei diete sănătoase a crescut cu 25% în ultimii cinci ani. Aproape o treime din populația lumii nu și-o permite

Costul unei diete sănătoase continuă să crească la nivel mondial. Miliarde de oameni nu își permit o alimentație adecvată. Un nou raport al FAO ne arată că accesul la alimente nutritive rămâne o provocare majoră, pe fondul costurilor ridicate și al dezechilibrelor din sistemele alimentare.

Costul unei diete sănătoase a crescut cu 25% în ultimii cinci ani, iar aproape una din trei persoane la nivel mondial nu își permite o astfel de alimentație, potrivit datelor publicate miercuri de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO). Conform Raportului FAO privind starea securității alimentare și a nutriției în lume din 2026, costul unei diete sănătoase a ajuns la 4,28 dolari pe persoană pe zi.

Economistul-șef al FAO, Maximo Torero Cullen, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul ONU din New York, că, în aceste condiții, aproximativ 2,69 miliarde de oameni, echivalentul a aproape o treime din populația globului, nu își pot permite o dietă sănătoasă.

Raportul arată că alimentele de bază, precum cerealele și leguminoasele, reprezintă doar 13% din costul unei diete sănătoase, în timp ce produsele de origine animală însumează aproape 30% din costuri, iar fructele și legumele aproximativ 16%.

Cullen a subliniat că principala provocare nu este producerea unui număr suficient de calorii, ci creșterea accesibilității alimentelor bogate în nutrienți. El a susținut că dezvoltarea producției locale ar putea reduce costul unei diete sănătoase cu 34% la nivel global și cu aproape 80% în Africa. Totodată, el a recomandat redirecționarea sprijinului public către alimente cu o valoare nutritivă mai ridicată, în locul cerealelor, precum și investiții în logistică și infrastructura locală, inclusiv în drumuri și spații de depozitare. El a explicat că între 70% și 75% din costul unei diete sănătoase este generat după ce alimentele părăsesc ferma.

„În consecinţă, 2,69 miliarde de oameni, sau aproape una din trei persoane din întreaga lume, încă nu îşi pot permite o dietă sănătoasă. Provocarea nu este de a produce suficiente calorii, ci de a face alimentele bogate în nutrienţi mai accesibile”, a comentat Cullen.

Cullen a precizat că America Latină, în special regiunea Caraibelor, înregistrează cel mai ridicat cost al unei diete sănătoase. Cullen a explicat că situația s-ar putea datora faptului că statele din regiune acordă prioritate exporturilor în detrimentul asigurării unei aprovizionări suficiente și diversificate pentru piețele locale.

Referindu-se la perspectivele pentru anul următor, Cullen a evidențiat doi factori majori de incertitudine. Primul este posibilitatea închiderii Strâmtorii Ormuz, care ar reduce semnificativ comerțul mondial cu îngrășăminte. Al doilea este fenomenul climatic El Niño, al cărui vârf este așteptat la sfârșitul anului 2026.