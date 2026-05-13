Conceptul reabilitării totale pe implanturi se bazează pe inserția unui număr controlat de implanturi din titan în osul maxilar sau mandibular, care vor susține o proteză fixă completă. Configurația cu șase implanturi distribuie încărcarea masticatorie pe o suprafață de contact mai mare decât varianta cu patru implanturi, cu un beneficiu deosebit în cazurile cu calitate osoasă suboptimală sau cu factori de risc mecanici (parafuncții, bruxism netratat).

Procesul biologic de osteointegrare durează 3-4 luni la mandibulă și 4-6 luni la maxilar, în funcție de calitatea osoasă inițială. În această perioadă, osul se remodelează în jurul suprafeței implantului, formând o legătură durabilă care va susține solicitările masticatorii. Proteza provizorie fixă, livrată în 24-72 de ore de la intervenție, asigură funcționalitatea în perioada de vindecare.

Spre deosebire de protezele mobile, care transmit presiunea masticatorie prin mucoasă către creasta osoasă reziduală, reabilitarea pe implanturi recreează un model biomecanic apropiat de cel al dentiției naturale. Stimularea fiziologică a osului prin implant oprește, în mare măsură, procesul de atrofie osoasă continuă, caracteristic pacienților cu proteze convenționale.

Protocolul fast and fixed – sau încărcare imediată – permite plasarea unei proteze fixe provizorii în aceeași ședință cu inserția implanturilor, eliminând perioada de edentație totală cu proteză mobilă convențională. Acest protocol depinde de obținerea unei stabilități primare suficiente la inserție – torque de cel puțin 35 Ncm și valori ISQ peste 65 – parametri măsurați intraoperator pentru fiecare implant.

Planificarea preoperatorie include CBCT (tomografie volumetrică cu fascicul conic) pentru analiza tridimensională a volumului și calității osoase, simularea poziției fiecărui implant în software-ul de planificare digitală și, frecvent, fabricarea unui ghid chirurgical 3D. Acest ghid transferă planul virtual în cabinet cu precizie submilimetrică, reducând semnificativ riscul de poziționare suboptimală.

Decizia de a încărca imediat se ia intraoperator, după verificarea stabilității primare. Dacă unul sau mai multe implanturi nu ating pragurile necesare, protocolul se modifică spre încărcare amânată cu 3-6 luni – o decizie clinică care prioritizează predictibilitatea pe termen lung în detrimentul comodității imediate. Comunicarea transparentă a acestei posibilități, înainte de intervenție, este parte din standardul de tratament.

Stabilitatea unei lucrari fixe pe 6 implanturi elimină limitările funcționale și sociale asociate protezelor mobile: deplasarea în timpul vorbirii, dificultatea masticării alimentelor consistente, dependența de adezivi, anxietatea în interacțiunile sociale. Studiile recente care au evaluat calitatea vieții la pacienții reabilitați cu proteze fixe pe implanturi, comparativ cu protezele mobile convenționale, arată îmbunătățiri semnificative la scorul OHIP (Oral Health Impact Profile) – între 18.5% și 26.8% la urmărirea de 18 luni post-tratament [1].

Datele specifice pentru protocoalele full-arch pe implanturi raportează niveluri ridicate de satisfacție a pacienților și de calitate a vieții pe termen mediu, cu menținerea îmbunătățirilor la urmăriri de până la 7 ani [2]. Eficiența masticatorie crește semnificativ comparativ cu proteza mobilă, permițând revenirea la o dietă variată, cu beneficii nutriționale și sistemice măsurabile.

Limitările sunt reale și merită discutate înainte de tratament. Fumătorii prezintă rate de eșec implantar dublate față de nefumători (odds ratio aproximativ 2.4). Diabetul zaharat necontrolat (HbA1c peste 8%) crește incidența complicațiilor; sub 7%, riscul devine comparabil cu populația generală. Bolile parodontale active necesită tratament prealabil și o perioadă de stabilizare de 3-6 luni înainte de inserția implanturilor. Costul inițial este substanțial mai ridicat decât al unei proteze mobile, iar mentenanța post-tratament cere disciplină pe termen lung.

Primele șase săptămâni post-tratament reprezintă perioada critică pentru osteointegrare. Pacientul respectă restricții dietetice specifice (alimente moi, evitarea presiunii concentrate pe zonele recent operate), igiena orală adaptată (clătiri cu clorhexidină în prima săptămână, ulterior periuță moale și soluții antiseptice fără alcool), abstinența de la fumat în perioada postoperatorie imediată.

Adaptarea funcțională la noua proteză cere săptămâni, nu zile. Pronunția anumitor sunete se ajustează în 2-4 săptămâni, iar masticația eficientă a alimentelor consistente devine confortabilă, în general, după 6-8 săptămâni. Senzația de corp străin în primele zile este normală și se reduce progresiv. Vizitele de control la 1, 3 și 6 săptămâni post-intervenție permit verificări radiologice și ajustări ocluzale fine – parte din protocol, nu indicii că ceva nu funcționează corect.

Predictibilitatea pe termen lung depinde de mentenanța profesională, mai mult decât de marca implantului utilizat. Studiile recente plasează ratele de supraviețuire a implanturilor la peste 95% la 10 ani și aproximativ 92-94% la 15-20 de ani, în condițiile respectării programului de mentenanță. Sesiunile profesionale la 4-6 luni includ detașarea protezei pentru igienizare în profunzime, evaluarea statusului peri-implantar și verificarea torque-ului șuruburilor protetice. Costul mediu al unei sesiuni se situează între 400 și 700 lei.

Investiția într-o reabilitare fixă pe implanturi nu se limitează la îmbunătățirea funcției masticatorii. Datele observaționale arată că edentulismul – definit ca pierderea tuturor dinților – este asociat cu rate crescute de boli cardiovasculare, diabet zaharat, deficit cognitiv și mortalitate generală [3]. Mecanismele propuse includ inflamația cronică, deficiențele nutriționale derivate din restricțiile dietetice impuse de proteze, modificările microbiomului oral și impactul psihologic al edentației. Restabilirea funcției masticatorii eficiente prin reabilitare implantologică contribuie la întreruperea acestor circuite negative.

Calculat pe orizontul de funcționare așteptat – de regulă 15-20 de ani pentru reabilitarea pe șase implanturi cu mentenanță corespunzătoare – investiția inițială se distribuie astfel încât costul anualizat devine comparabil sau mai redus decât menținerea continuă a protezelor mobile, cui înlocuirile aferente. Diferența reală nu este în costul cumulat, ci în calitatea funcțională și sistemică obținută pe acest interval. Decizia rămâne, însă, individuală, bazată pe evaluarea stării de sănătate, a preferințelor și a circumstanțelor specifice fiecărui pacient.

[1] Linn TT, Khaohoen A, Thu KM, Rungsiyakull P. Oral-Health-Related Quality of Life in Elderly Edentulous Patients with Full-Arch Rehabilitation Treatments: A Systematic Review. Journal of Clinical Medicine. 2024;13(12):3391. DOI: 10.3390/jcm13123391

[2] Caramês J, Marques D și colab. Oral health-related quality of life and satisfaction in edentulous patients rehabilitated with implant-supported full dentures all-on-four concept: a systematic review. Clinical Oral Investigations. 2022;26(1):141-154. DOI: 10.1007/s00784-021-04213-y

[3] Mehraj I, Najmuddin M și colab. Edentulism and Systemic Disease: A Comprehensive Review of Oral-Systemic Health Interactions. În: Dentures – Present State-of-the-Art and Future Perspectives. IntechOpen, 2025. DOI: 10.5772/intechopen.1009947