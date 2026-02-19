Orice tratament cu implant dentar începe cu o evaluare completă a stării orale și generale a pacientului. Medicul stomatolog analizează:

Densitatea și calitatea osului maxilar sau mandibular

Sănătatea țesuturilor moi

Factorii de risc sistemici, cum ar fi diabetul sau afecțiunile autoimune

Obiceiurile pacientului care pot influența vindecarea (fumatul)

Această etapă este esențială pentru a determina dacă implantul poate fi plasat imediat după extracție sau dacă este necesară o perioadă de vindecare și proceduri pregătitoare.

Tehnologiile moderne permit planificarea digitală a implantului. Un exemplu este ghidul chirurgical digital care ajută medicul să plaseze implantul exact în poziția optimă, ținând cont de anatomia fiecărui pacient.

O extracție corectă nu înseamnă doar îndepărtarea dintelui afectat, ci și protejarea osului și a gingiei. Extracțiile traumatice pot cauza pierderi osoase și prelungesc perioada de vindecare.

În prezent, datorită inovațiilor aduse în implantologie, se poate insera un implant dentar imediat după extracție (implantare imediată), dacă structura osoasă și țesuturile moi permit acest lucru.

Planificarea atentă reduce riscul complicațiilor și permite integrarea implantului cu succes.

Este important ca pacienții să respecte indicațiile medicului în perioada post-extracție, pentru a preveni inflamațiile și pentru a asigura o vindecare corectă.

După extracție, gingia și osul au nevoie de timp pentru a se vindeca. Această etapă este critică pentru stabilitatea viitorului implant.

Perioada de vindecare poate varia între câteva săptămâni și câteva luni, în funcție de complexitatea extracției și de starea generală a pacientului.

În cazurile cu os insuficient sau pierderi osoase, medicul poate recomanda proceduri de augmentare osoasă, pentru a crea un suport stabil pentru implant.

Există mai multe tipuri de implanturi dentare, fiecare adaptat nevoilor pacientului:

Implant dentar Straumann®

Implant dentar Nobel Biocare™

Implant dentar Neodent®

Pentru a înțelege opțiunile disponibile și avantajele fiecăruia, poți consulta secțiunea dedicată la: Tipuri implant dentar.

Alegerea corectă a implantului influențează direct funcționalitatea, durabilitatea și estetica finală a tratamentului.

Implantul dentar se plasează chirurgical în osul maxilar sau mandibular. Această etapă necesită precizie și experiență, pentru ca implantul să se integreze corect și să suporte restaurarea finală.

O planificare atentă în această etapă este esențială pentru succesul pe termen lung al implantului, iar medicii implantologi au la dispoziție tehnologii moderne, precum soft-urile de ghidare digitală și ghidul chirurgical, pentru a obține un rezultat sigur.

Din momentul în care implantul dentar este plasat, urmează perioada de osteointegrare, în care implantul se fixează solid în os. Această etapă poate dura între 3 și 6 luni, în funcție de zona implantului și de caracteristicile pacientului.

În această perioadă, pacientul trebuie să evite solicitarea excesivă a zonei și să mențină o igienă orală riguroasă.

După integrarea implantului, urmează etapa de restaurare, prin aplicarea unei coroane dentare sau a unei lucrări protetice mai complexe. Această etapă readuce funcționalitatea și estetica zâmbetului:

Coroana sau lucrarea protetică se realizează pe baza amprentelor digitale pentru potrivire exactă

Medicul verifică stabilitatea implantului și sănătatea gingiei înconjurătoare

Pacientul primește instrucțiuni pentru întreținerea implantului și controale periodice

Urmarea etapelor corecte de la extracție la restaurarea finală are numeroase avantaje:

Reducerea riscurilor de eșec al implantului

Vindecare rapidă și eficientă a țesuturilor

Rezultate estetice și funcționale optime

Durabilitate pe termen lung

Costul unui implant dentar poate varia în funcție de tipul de implant, tehnologia folosită și complexitatea cazului. Pentru a avea o imagine clară a investiției necesare, poți consulta pagina dedicată: Prețuri implant dentar.

Planificarea corectă, inclusiv evaluarea digitală, poate preveni costuri suplimentare și intervenții repetate.