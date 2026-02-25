Medicul stomatolog Radu Colțeanu explică pentru EVZ faptul că multe patologii generale pot avea manifestări timpurii la nivelul gingiilor, mucoasei sau dinților:

„Cavitatea orală este o adevărată fereastră către organism. De multe ori, primele semne ale unor boli sistemice apar la nivelul gingiilor, mucoasei sau dinților, înainte ca pacientul să aibă alte simptome evidente”.

În practica clinică, spune acesta, există numeroase situații în care probleme aparent minore – ulcerații persistente sau sângerări gingivale neobișnuite – au condus la identificarea unor afecțiuni medicale importante.

„Aceste semnale nu trebuie ignorate, pentru că pot indica probleme care depășesc sfera stomatologică”.

Diabetul este una dintre bolile care se reflectă adesea în sănătatea orală. Pacienții pot prezenta gingivite severe, infecții recurente, senzație de gură uscată sau vindecare lentă după intervenții.

„Dacă observ gingivite recurente, infecții frecvente, uscăciune bucală accentuată sau vindecare întârziată după extracții, recomand pacientului să își verifice glicemia. Diabetul afectează capacitatea organismului de a lupta cu infecțiile și încetinește regenerarea țesuturilor”.

În multe cazuri, stomatologul este primul medic care ridică suspiciunea unei tulburări metabolice, contribuind la diagnosticarea precoce și prevenirea complicațiilor.

Inflamația gingivală cronică, cunoscută ca parodontită, nu reprezintă doar o problemă locală. Studiile arată că pacienții afectați pot avea un risc mai mare de infarct miocardic sau accident vascular cerebral.

„Parodontita este o infecție cronică care întreține un nivel crescut de inflamație în organism. Bacteriile din pungile parodontale pot pătrunde în sânge și pot contribui la formarea plăcilor de aterom”.

Specialistul subliniază că sângerările gingivale nu indică automat o boală de inimă, însă în prezența factorilor de risc – hipertensiune, diabet, fumat – evaluarea medicală completă devine esențială.

„Tratarea bolii parodontale nu înseamnă doar salvarea dinților, ci și reducerea unei componente importante a riscului cardiovascular”.

Ulcerațiile care nu se vindecă, sângerările spontane sau modificările de culoare ale mucoasei pot semnala afecțiuni hematologice, autoimune sau chiar cancer.

„Am avut pacienți la care modificările orale au fost primul semn al unor afecțiuni sistemice, inclusiv boli autoimune. De curând, chiar, am depistat un lupus eritematos sistemic. Sângerările gingivale abundente, ulcerațiile persistente sau mobilitatea dentară accelerată pot indica probleme care necesită evaluare interdisciplinară”.

În astfel de situații, stomatologii trimit pacienții către alte specialități pentru investigații suplimentare.

Cercetările recente sugerează o legătură între inflamația orală cronică și bolile neurodegenerative, inclusiv Alzheimer. Bacteriile implicate în parodontită pot influența procesele inflamatorii la nivel cerebral.

„Inflamația cronică din cavitatea orală nu rămâne izolată. Ea poate contribui la inflamația sistemică, inclusiv la nivel cerebral. Există dovezi că anumite bacterii orale au fost identificate în țesutul cerebral al pacienților cu Alzheimer și sunt implicate în procesele inflamatorii care distrug neuronii. Deși nu vorbim despre o cauză directă unică, sănătatea orală este un factor important în menținerea sănătății generale, inclusiv a creierului”.

Rolul medicului stomatolog depășește tratamentul cariilor. În timpul consultațiilor, sunt evaluate gingiile, mucoasa orală, structura osoasă și capacitatea de vindecare a țesuturilor – aspecte care pot indica dezechilibre generale.

Specialiștii recomandă controale stomatologice periodice, ideal o dată la șase luni. Aceste vizite nu contribuie doar la menținerea sănătății dentare, ci pot facilita depistarea precoce a unor boli grave.

Mesajul medicilor este clar: sănătatea orală este parte integrantă a sănătății generale. Modificările aparent banale din cavitatea orală pot ascunde afecțiuni serioase, iar consultul stomatologic poate deveni un pas esențial în prevenție și diagnostic timpuriu.