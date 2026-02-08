Situațiile au fost semnalate în special în județele Sibiu și Mureș, prin petiții adresate Avocatului Poporului. Instituția a constatat că nu exista un cadru legal care să permită constatarea incapacității rezerviștilor de a participa la exerciții militare, ceea ce a generat un vid legislativ și lipsa unui răspuns clar privind starea medicală a acestora și obligațiile legate de convocările Ministerului Apărării Naționale (MApN).

În urma analizării cazurilor, Avocatul Poporului a arătat că, odată cu transmiterea ordinelor de convocare în județele Sibiu și Mureș, au fost chemați și rezerviști cu afecțiuni medicale grave, care nu mai puteau îndeplini cerințele exercițiului de mobilizare. Documentele instituției indică faptul că persoanele afectate s-au adresat spitalelor militare din apropiere, solicitând eliberarea unor documente medicale care să ateste imposibilitatea participării la exercițiile organizate de MApN.

Potrivit raportului, pentru soldații și gradații trecuți în rezervă nu exista un cadru legislativ care să permită evaluarea medicală prin comisiile de expertiză. În aceste condiții, rezerviștii erau trecuți pe poziție de așteptare în planurile de mobilizare, până la adoptarea unor reglementări adecvate. Comisia de expertiză medico-militară a Spitalului Clinic Militar de Urgență Dr. Alexandru Augustin din Sibiu a confirmat că, după publicarea noului barem medical în Monitorul Oficial în anul 2023, rezerviștii nu mai puteau fi evaluați pentru stabilirea aptitudinii militare, chiar și în situațiile în care aveau probleme medicale evidente. Această situație a apărut ca urmare a abrogării Ordinului ministrului Apărării Naționale M.72/2002, care aproba baremul medical pentru stabilirea aptitudinii față de îndeplinirea serviciului militar și care conținea și prevederi referitoare la rezerviști.

„Apare astfel un „vid legislativ” care îi lasă pe aceştia (n. red. rezerviști) fără un răspuns clar în privinţa stării lor medicale şi, implicit, a participării la convocările organizate de Ministerul Apărării Naţionale cu prilejul exercițiului de mobilizare a rezerviștilor “Mobex Sb-Ms 25”. În fapt, se precizează că, odată cu convocările transmise rezerviştilor, din judeţele Sibiu şi Mureş, au primit ordin de convocare şi rezervişti care au anumite afecţiuni medicale grave, care nu le mai permite să îndeplinească cerinţele prevăzute în exerciţiul de mobilizare la care sunt convocaţi”, se arată într-un raport al Avocatului Poporului.

În acest context, Avocatul Poporului s-a adresat Direcției Medicale a MApN, care a comunicat că a fost constituit un grup de lucru interministerial pentru soluționarea problemei. Din acest grup au făcut parte reprezentanți ai ministerelor cosemnatare, respectiv Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Administrația Națională a Penitenciarelor și Ministerul Justiției.

În cadrul discuțiilor, a fost analizată introducerea unui nou articol într-un proiect de modificare și completare a Ordinului nr. M 194/2022, care reglementează baremul medical pentru efectuarea examenului medical în vederea admiterii în unitățile și instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării, precum și pentru ocuparea funcțiilor de soldat sau gradat profesionist și pentru candidații care urmează să fie chemați, rechemați, încadrați sau reîncadrați în rândul cadrelor militare în activitate, al polițiștilor în serviciu și al polițiștilor de penitenciare. Noile prevederi vizează rezerviștii care au avut calitatea de militari în termen.

„Pentru soldaţii şi gradaţii trecuţi în rezervă, nu există în prezent un cadru legislativ care să permită evaluarea medicală prin aceste comisii. Persoanele afectate sunt trecute pe „poziţie de aşteptare” în planurile de mobilizare, până la adoptarea reglementărilor corespunzătoare. În acest sens, Comisia de expertiză medico-militară a Spitalului Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu a confirmat că, după publicarea noului barem medical în Monitorul Oficial în 2023, rezerviştii nu mai pot fi evaluaţi pentru a li se stabili aptitudinea militară, chiar dacă au probleme medicale evidente. Potrivit situației legale actuale: Ordinul Ministrului Apărării Naţionale M.72/2002 privind aprobarea Baremului medical pentru stabilirea aptitudinii faţă de îndeplinirea serviciului militar, cu modificările şi completările ulterioare care cuprindea și referințe privind rezerviștii a fost abrogat”, se menționează în document.

Conform noului articol propus, cetățenilor din rezerva generală sau operațională care sunt încadrați într-un grad de invaliditate de către medicul expert al asigurărilor sociale li se va stabili aptitudinea medico-militară în funcție de gradul de invaliditate. Pentru gradul III de invaliditate, aptitudinea va fi stabilită ca inapt pe timp de pace și apt limitat la război, iar pentru gradul II sau I, aptitudinea medico-militară va fi de inapt cu scoatere din evidență.

Avocatul Poporului a precizat că procesul de reglementare presupune parcurgerea mai multor etape legale și administrative, motiv pentru care finalizarea acestuia necesită timp, instituția apreciind că situația trebuie monitorizată în continuare.

„Procesul de reglementare implică parcurgerea mai multor etape legale şi administrative, motiv pentru care finalizarea acestuia necesită o anumită perioadă de timp. Instituția Avocatul Poporului a apreciat că se impune monitorizarea situației în continuare”, se precizează în raport.

În perioada 12–20 octombrie 2025, în municipiul București și județul Ilfov s-a desfășurat exercițiul MOBEX B-IF-25, destinat verificării stadiului de pregătire a populației, economiei și teritoriului pentru apărare. Exercițiul a fost organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Exercițiile MOBEX se desfășoară periodic și urmăresc verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii dintre rezerviști și militarii în activitate. Rezerviștii cu domiciliul în București și Ilfov, convocați la unitățile MApN la care erau arondați, au participat timp de o zi la activități specifice de pregătire.

În municipiul București și județul Ilfov au mai avut loc exerciții similare în anii 2013 și 2021. Tot în acest an, alte două exerciții MOBEX s-au desfășurat în luna mai, în județele Teleorman, Giurgiu și Olt, și în luna septembrie, în județele Sibiu și Mureș.