Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a anunțat că peste 40.000 de chestionare au fost transmise tinerilor de 18 ani, în baza noii legislații privind serviciul militar. Potrivit acestuia, procesul este deja funcțional, iar o parte dintre formulare au fost returnate completate.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei vizite la o bază de instrucție a armatei germane, Bundeswehr, din apropiere de orașul Nuremberg. Ministrul a arătat că, deși este prea devreme pentru concluzii, măsura este una viabilă.

„Da, funcționează, și deja am primit înapoi multe chestionare completate”, a afirmat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius.

După dezbateri îndelungate, coaliția condusă de cancelarul federal Friedrich Merz a adoptat la finalul anului trecut o lege care introduce un nou tip de serviciu militar voluntar. Scopul este consolidarea capacității armatei germane într-un context de securitate tot mai tensionat.

Legea prevede însă și posibilitatea introducerii unor măsuri obligatorii, în cazul în care numărul voluntarilor nu va fi suficient pentru completarea efectivelor. Parlamentul german ar putea decide ulterior activarea acestui mecanism.

Conform noilor reglementări, toți tinerii germani născuți în anul 2008 sau ulterior trebuie evaluați pentru a fi înscriși în evidențele armatei. Odată ce împlinesc 18 ani, aceștia primesc un chestionar care reprezintă primul pas al procedurii.

Formularul este utilizat pentru evaluarea capacității și motivației de a servi în armată. Abia ulterior pot fi stabilite etapele următoare, în funcție de răspunsurile oferite și de nevoile Bundeswehr.

Ministrul apărării estimează că, prin aplicarea noii politici, armata germană ar putea recruta aproximativ 20.000 de noi soldați până la finalul anului în curs. El a indicat că tendința este una pozitivă, având în vedere rezultatele recente.

În anul precedent, Germania a recrutat peste 25.000 de noi soldați, ceea ce a reprezentat o creștere de aproximativ 23% față de anul anterior. Acesta a fost cel mai bun rezultat înregistrat în ultimii 12 ani, marcând o inversare a declinului din perioada anterioară.

„În 2025 am recrutat peste 25.000 de noi soldaţi (…) Aceasta înseamnă o creştere de 23% faţă de anul precedent şi cel mai bun rezultat al recrutării în ultimii 12 ani, o adevărată inversare a tendinţei”, a argumentat ministrul Boris Pistorius.

Prin introducerea noului serviciu militar, Germania și-a propus să ajungă la aproximativ 260.000 de soldați activi, față de circa 180.000 în prezent. În paralel, autoritățile vizează menținerea unui corp de aproximativ 200.000 de rezerviști.