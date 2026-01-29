Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri, după discuții cu partenerii săi de coaliție de la Berlin, că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2027 este exclusă. El a explicat că orice țară care dorește să adere trebuie mai întâi să îndeplinească criteriile de la Copenhaga, un proces care durează de obicei mai mulți ani. În același timp, Merz a subliniat că Ucraina are nevoie de o perspectivă pe termen lung, pentru a fi adusă treptat mai aproape de UE.

„Acest lucru este întotdeauna posibil, dar o aderare atât de rapidă pur și simplu nu este fezabilă”, a spus Merz.

Președintele Zelenski a reiterat cererea ca Ucraina să adere la UE încă din 2027, subliniind rolul său în securitate și economie.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reafirmat marți că țara sa dorește aderarea la Uniunea Europeană încă din 2027, subliniind că acest pas reprezintă o garanție importantă de securitate nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europă. El a menționat totodată contribuția Ucrainei în domeniile securității, tehnologiei și economiei la forța colectivă a continentului.

„Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este una dintre garanțiile cheie de securitate nu doar pentru noi, ci și pentru întreaga Europă”, a scris el pe X, după o conversație telefonică cu cancelarul austriac Christian Stocker. „Forța colectivă a Europei este posibilă, în special, datorită contribuțiilor Ucrainei în materie de securitate, tehnologie și economie”, a continuat Zelenski.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că, în prezent, există alte priorități în ceea ce privește încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, iar negocierile de pace nu se află pe primul plan.

„Suntem în strânsă legătură cu delegațiile SUA și Ucrainei. De asemenea, am redactat documentele împreună și este bine că acum au loc discuții directe între Ucraina și Rusia”, a afirmat el. „Însoțim aceste discuții cu un sprijin deosebit și cu marea speranță că acestea se vor încheia cât mai curând posibil.”

Comentariile lui Merz au urmat declarațiilor colegului său de partid și ministrului de Externe, Johann Wadephul, care a afirmat că Ucraina merită o șansă echitabilă de a adera la UE. Wadephul a subliniat, miercuri, în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri din Bundestag, că o arhitectură de pace durabilă în Europa necesită ca Ucraina să aibă oportunitatea de a se integra în Uniunea Europeană, fără a preciza însă o posibilă dată pentru aderare.

Comisia Europeană a anunțat acordarea a 153 de milioane de euro ca ajutor de urgență pentru Ucraina și Republica Moldova, în contextul gerului extrem și al penelor de curent cauzate de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice. Din această sumă, 145 de milioane de euro vor fi alocate Ucrainei pentru protecția civililor, adăposturi, hrană, asistență financiară, sprijin psihosocial și acces la servicii esențiale, iar 8 milioane de euro vor sprijini Republica Moldova în găzduirea refugiaților ucraineni.

Pe lângă ajutorul umanitar, UE a consolidat asistența energetică, livrând 447 de generatoare în valoare de 3,7 milioane de euro pentru spital, adăposturi și alte servicii vitale, alte 500 fiind în curs de distribuire din rezervele strategice rescEU. De la începutul războiului din 2022, UE a furnizat mii de generatoare și echipamente energetice pentru a asigura electricitate pentru peste 9 milioane de persoane. Sprijinul umanitar european pentru Ucraina continuă din 2014, depășind 1,4 miliarde de euro pentru programe umanitare în Ucraina și Moldova după invazia rusă la scară largă.