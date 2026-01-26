În cadrul vizitei oficiale, șeful Executivului român va avea o întrevedere cu cancelarul Republicii Federale Germania, Friedrich Merz, cei doi urmând să susțină și o conferință comună de presă.

Totodată, premierul Ilie Bolojan va avea discuții cu reprezentanți ai legislativului german, respectiv cu vicepreședintele Bundestagului, Andrea Lindholz, cu liderul Grupului Parlamentar CDU, Jens Spahn, și cu președintele Fundației Konrad Adenauer, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Vizita are o dimensiune economică majoră, fiind programate întâlniri cu lideri ai principalelor organizații economice din Germania.

„Cu o importantă componentă economică, agenda vizitei cuprinde întâlniri cu preşedintele Camerei Germane de Comerţ şi Industrie, Peter Adrian, şi cu directorul general al Federaţiei Industriilor din Germania, Tanja Gönner”, a transmis Guvernul într-un comunicat oficial.

Aceste discuții vizează consolidarea cooperării economice și comerciale dintre cele două state, Germania fiind principalul partener economic al României.

În contextul marcării, la 27 ianuarie, a Zilei Internaționale de Comemorare a Holocaustului și a eliberării lagărului de concentrare Auschwitz-Birkenau, premierul Ilie Bolojan va avea o întrevedere cu președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Josef Schuster.

De asemenea, șeful Guvernului român va vizita Memorialul Evreilor Uciși în Europa și va avea o discuție cu directorul Fundației Memorialului Evreilor Uciși din Europa, Uwe Neumärker.

Întâlnire cu comunitatea românească din Germania

Premierul se va întâlni și cu reprezentanți ai comunității românești din Germania, în cadrul unei reuniuni organizate la Ambasada României la Berlin.

„Şeful Executivului se va întâlni, la Ambasada României în Germania, cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti. Românii constituie a patra cea mai numeroasă comunitate de străini din Germania, cu aproximativ 910.000 de persoane. Peste 90.000 dintre aceştia au primit cetăţenie germană. Lor li se adaugă cei aproximativ 500.000 etnici germani originari din România, bine integraţi în Germania”, subliniază Executivul.

Vizita se înscrie în cadrul relației consolidate dintre România și Germania, care, deși nu este formalizată printr-un Parteneriat Strategic, are un caracter strategic, cu accent pe cooperarea economică, afacerile europene și securitate.

„Germania este cel mai important partener comercial al României, cu o pondere de peste 20% din totalul exporturilor româneşti, precum şi principalul investitor în economia românească. În 2024, schimburile comerciale bilaterale a fost de circa 42 miliarde euro, din care exporturi – 19 miliarde şi importuri- 23 miliarde euro”, se arată în comunicatul Guvernului.

La finalul anului 2024, Germania își menținea poziția de principal investitor străin în România, cu investiții de peste 18,66 miliarde de euro, reprezentând aproape 15% din soldul total al investițiilor străine directe.

Din delegația oficială care îl va însoți pe premierul Ilie Bolojan fac parte:

-deputatul Ovidiu Ganț,

-viceprim-ministrul și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță,

-șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca,

-Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad,

-secretarul de stat în Cancelaria Prim-ministrului, Dragoș Hotea,

-consilierul de stat Raul Gutin.