Tinerii din Germania vor primi curând o scrisoare oficială de la Bundeswehr (Armata Germaniei). Aceasta marchează întoarcerea la serviciul militar. Primele documente, care ajută armata să afle cine e interesat și apt pentru serviciu, sunt deja gata să fie trimise.

Toți tinerii și tinerele care au împlinit 18 ani vor primi mai întâi un chestionar. Cei care au făcut deja 18 ani anul acesta îl vor primi puțin mai târziu, ca să nu lipsească nimeni.

Scrisorile sunt clare și ușor de folosit: conțin un cod QR pentru chestionar, o broșură cu informații și indicații legale. Chestionarul se completează online, iar autoritățile spun că, în lunile următoare, primii voluntari vor începe serviciul militar.

Diferențe între bărbați și femei:

Bărbații trebuie să completeze chestionarul, pentru că legea germană prevede că serviciul militar poate fi obligatoriu doar pentru ei.

Femeile pot completa chestionarul, dar nu sunt obligate.

Chestionarul, numit „declarație de pregătire”, cere informații despre:

date personale, sex, stare civilă și alte cetățenii (dacă datele precompletate sunt greșite);

interesul pentru serviciul militar;

înălțime și greutate;

invaliditate sau probleme medicale serioase;

studii și competențe;

cum se descurcă fizic;

experiența militară în alte armate.

Ministrul Apărării, Boris Pistorius, și șeful Bundeswehr, Carsten Breuer, au spus că 700.000 de tineri născuți din 2008 încoace vor primi acest chestionar. Legea pentru noul serviciu militar a intrat în vigoare la 1 ianuarie.

Începând cu 2028, toți tinerii bărbați de peste 18 ani vor trebui să facă un control medical pentru a vedea dacă sunt apți pentru armată, chiar dacă nu vor să se înroleze. Planul autorităților este să recruteze voluntari și să ajungă la 40.000 de noi soldați pe an până în 2031.

Scopul final: o armată de 460.000 de persoane:

260.000 soldați activi

200.000 rezerviști

În prezent, Germania are 180.000 de soldați activi și 49.000 de rezerviști.

În luna martie, armata britanică va începe un program pentru tinerii până în 25 de ani. Aceștia vor putea face o pregătire militară de un an și vor fi plătiți pentru asta. Ministerul Apărării speră să atragă mai mulți tineri în armată.

La început, programul va fi pentru 150 de persoane, dar Guvernul vrea să ajungă la 1.000 de locuri. După ce termină pregătirea, participanții vor decide dacă vor să rămână în armată sau nu.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a creat un Serviciu Național pentru tinerii care au împlinit 18 ani. Programul va dura 10 luni: o lună de pregătire și nouă luni în armată. Participarea este voluntară și va fi doar pe teritoriul Franței, nu în Ucraina. Scopul este să pregătească tinerii și să ajute armata față de amenințarea Rusiei și riscurile unui conflict.

Selecția candidaților începe la jumătatea lui ianuarie, iar programul se va lansa treptat din cauza bugetului. În primul an vor participa 3.000 de tineri, iar în 2030 se vrea 10.000 pe an și 42.400 în 2035. Adunând și alți tineri din programele militare existente, Franța vrea să ajungă la 50.000 pe an.

Bugetul necesar este 2,3 miliarde de euro pentru 2026-2030 și va fi aprobat prin vot în Parlament.

Majoritatea voluntarilor (80%) vor fi bărbați tineri de 18-19 ani, care vor folosi acest an ca “pauză” înainte de facultate. Ceilalți participanți, până la 25 de ani, vor fi aleși în funcție de specializare: ingineri, infirmieri, traducători etc.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus că după ce legea armatei voluntare a intrat în vigoare, urmează să fie emis un ordin de ministru pentru a stabili toate detaliile. El a precizat că prima etapă va include aproximativ 1.000 de voluntari, iar înscrierile ar urma să înceapă în februarie sau martie. Ministrul a subliniat că fără această lege România are doar în jur de 3.500 de rezerviști voluntari, ceea ce este foarte puțin.

Conform planului, tinerii cu vârsta între 18 și 35 de ani care se înscriu vor urma o pregătire militară de 4 luni. La final, ei vor primi un bonus de 27.000 lei, echivalentul a trei salarii medii pe economie. După această perioadă, voluntarii vor avea mai multe opțiuni: fie să rămână ca militari plătiți, fie să urmeze o școală de pregătire militară pentru a continua cariera, fie să devină rezerviști voluntari care pot fi mobilizați în caz de nevoie.

Radu Miruță a spus că MApN va stabili rapid mecanismul de implementare: ce unități vor primi voluntarii, cine îi va primi și de când va începe programul. El a explicat că înscrierile și pregătirile vor începe probabil în februarie-martie și că numărul de locuri, bugetul și interesul tinerilor vor fi monitorizate pentru ajustări ulterioare.

Ministrul a confirmat și că rezerviștii care se află în străinătate trebuie să se întoarcă în 15 zile în caz de război, conform Legii 44, pentru cei care au statut de rezervist operațional.

Guvernul a stabilit că serviciul militar voluntar va dura 4 luni și va fi deschis bărbaților și femeilor cu cetățenie română între 18 și 35 de ani. În această perioadă, participanții vor beneficia de toate condițiile unui militar în termen. La final, ei primesc bonusul de 27.000 lei.

Scopul programului este de a atinge un număr de 120.000 de cadre pregătite, pentru a putea fi folosite în caz de conflict. În prezent, armata are aproximativ 70.000 de cadre active și 40.000 de rezerviști, însă mulți dintre aceștia sunt în vârstă și nu ar putea fi mobilizați rapid.

Noul sistem va fi introdus treptat, începând din 2026, iar capacitatea de formare anuală va fi între 1.000 și 10.000 de persoane, cu o implementare etapizată pentru a se adapta la resurse și buget.