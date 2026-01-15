Curs valutar BNR, 15 ianuarie. Potrivit cursului de referință publicat de Banca Națională a României (BNR), astăzi:

Un euro se tranzacționează cu 5.0891 lei, fiind în scădere cu 0.0006.

Un dolar american se tranzacționează cu 4.3740 lei, fiind în creștere cu 0.0082.

Francul elvețian este cotat la 5.4654 lei, fiind în creștere cu 0.0122.

Lira sterlină este cotată la 5.8684 lei, fiind în scădere cu 0.0068.

Un gram de aur costă 649.3669 lei, fiind în scădere cu 1.2441.

BNR a anunţat, totodată, valorile indicelui ROBOR, indice care stă la baza costului creditelor de consum şi ipotecare cu dobândă variabilă în lei, astfel că:

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6.01%. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la trei luni în perioada 1 decembrie 2025 – 15 ianuarie 2025:

valoare maxima: 6.22 % (2 decembrie 2025);

valoare minima: 6.01% (15 ianuarie 2026);

valoare medie pentru perioada selectată este 6.16 %.

Indicele ROBOR la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, se menține la 6.14% pe an. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la șase luni în perioada 1 decembrie 2025 – 15 ianuarie 2025:

valoare maxima: 6.36 % (2 decembrie 2025);

valoare minima: 6.14 % (14 ianuarie 2026);

valoare medie pentru perioada selectată este 6.29 %.

Indicele ROBOR la 12 luni a scăzut la 6.31% pe an de câteva zile. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la 12 luni în perioada 1 decembrie 2025 – 15 ianuarie 2025:

valoare maxima: 6.57 % (2 decembrie 2025);

valoare minima: 6.31 % (15 ianuarie 2026);

valoare medie pentru perioada selectată este 6.5 %.

ROBOR, prescurtare de la Romanian Interbank Offer Rate, reprezintă dobânda la care o bancă poate împrumuta bani altor bănci pe piața interbancară. Practic, este prețul pe care băncile îl plătesc pentru a obține lichiditate de la alte bănci. Această dobândă este importantă pentru că influențează costul creditelor și al altor împrumuturi pentru persoane și firme.

Există mai multe tipuri de ROBOR, în funcție de perioada pentru care se face împrumutul. Cele mai cunoscute sunt: peste noapte (O/N – overnight), o zi (T/N – tomorrow), o săptămână (1W), o lună (1M), trei luni (3M), șase luni (6M), nouă luni (9M) și un an (12M). Fiecare dintre aceste valori arată cât plătesc băncile pentru bani pe perioade diferite. De exemplu, ROBOR pe o lună arată dobânda pentru un împrumut de 30 de zile între bănci.

Indicele ROBOR se calculează în fiecare zi și se bazează pe media dobânzilor oferite de zece bănci selectate de BNR. Pe scurt, se adună toate dobânzile oferite de aceste bănci și se împarte la numărul lor pentru a obține o valoare medie. Această medie servește ca reper pentru toate creditele sau împrumuturile legate de ROBOR, astfel încât ratele dobânzilor pentru clienți să fie corecte și stabile.