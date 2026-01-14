Banca Națională a României (BNR) a anunțat că, în perioada ianuarie–noiembrie 2025, datoria externă totală a României a crescut cu 24,002 miliarde euro, ajungând la 227,512 miliarde euro.

Potrivit băncii centrale, datoria externă pe termen lung a atins la sfârșitul lunii noiembrie 178,599 miliarde euro, reprezentând 78,5% din total, înregistrând o creștere de 14,2% față de nivelul de la 31 decembrie 2024.

În același timp, datoria externă pe termen scurt a urcat la 48,913 miliarde euro, echivalentul a 21,5% din total, marcând o creștere de 3,7% comparativ cu finalul anului trecut.

BNR a precizat că, în aceeași perioadă, contul curent al balanței de plăți a consemnat un deficit de 27,140 miliarde euro, ușor mai mare decât cel de 26,060 miliarde euro din perioada ianuarie–noiembrie 2024.

Potrivit analizei băncii, balanța bunurilor a înregistrat un deficit mai mic cu 260 milioane euro, balanța serviciilor a avut un excedent mai mare cu 11 milioane euro.

Balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 1,012 miliarde euro, iar balanța veniturilor secundare a raportat un excedent mai mic cu 339 milioane euro.

Investițiile directe ale nerezidenților în România au totalizat 7,587 miliarde euro, în creștere față de 5,358 miliarde euro în perioada similară a anului precedent.

BNR a precizat că din această sumă, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit estimat, au însumat 5,023 miliarde euro, iar creditele intragrup au totalizat 2,564 miliarde euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost de 17% în primele 11 luni ale anului, mai redusă comparativ cu 21,5% în 2024.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii s-a situat la șase luni, față de 5,7 luni la sfârșitul anului precedent.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt cu rezervele valutare la BNR a fost de 103,5%, similar cu nivelul de 103,6% înregistrat la 31 decembrie 2024.