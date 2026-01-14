­Liderii de business se confruntă cu riscuri tot mai mari la nivel internațional, pe fondul accentuării disensiunilor geopolitice, alături de provocări tehnologice și sociale în creștere, care se așteaptă să continue să afecteze mediul de afaceri în următoarele 12 luni.

Aceste concluzii aparțin liderilor seniori din cadrul Marsh (NYSE: MRSH), lider global în managementul riscului, reasigurări și capital, soluții pentru oameni și investiții, precum și consultanță de management, și Zurich Insurance Group (Zurich), unul dintre cei mai importanți asigurători globali multi-linie și furnizor de servicii de reziliență, care comentează concluziile Global Risks Report 2026 publicat astăzi de World Economic Forum.

Marsh și Zurich sunt parteneri strategici ai World Economic Forum și membri ai Global Risks Advisory Board.

Deși confruntarea geoeconomică, conflictele armate între state, fenomenele meteo extreme, polarizarea societății, precum și dezinformarea și informarea eronată au fost identificate de respondenți drept cele mai importante cinci riscuri imediate pentru anul 2026, dezinformarea și informarea eronată, respectiv polarizarea societății, au urcat pe locurile al doilea și al treilea în perspectiva pe următorii doi ani.

„Accentuarea decalajelor se află în centrul riscurilor sociale cu care ne confruntăm cu toții – de la fragmentarea socială și inegalitate, până la deteriorarea stării de sănătate și a bunăstării. În pofida gravității în creștere a acestor riscuri globale, guvernele se îndepărtează de multe dintre cadrele consacrate concepute pentru a aborda provocările comune. Ca urmare, societățile divizate sunt împinse tot mai aproape de instabilitate socială și de escaladarea conflictelor”, explică Andrew George, Președinte, Specialty, Marsh Risk.

Pe termen lung, concluziile raportului subliniază emergența unei noi ere a competiției globale, toate cele 33 de riscuri – cu excepția confruntării geoeconomice – fiind prognozate de liderii de business să crească în severitate în următorii 10 ani.

Conform raportului, 57% dintre respondenți anticipează un context global turbulent sau furtunos în următorul deceniu. Perspectiva pe 10 ani este dominată în mod clar de riscurile de mediu și cele tehnologice.

„Liderii de business din marile economii sunt profund îngrijorați de sustenabilitatea sistemelor de pensii și de sănătatea publică. Aceste lacune amenință atât bunăstarea forței de muncă, cât și stabilitatea socială. Cu toate acestea, este remarcabil faptul că riscurile sociale – precum deteriorarea stării de sănătate, lipsa infrastructurii publice și a mecanismelor de protecție socială – abia sunt reflectate în perspectiva de risc pe 10 ani, deși efectele lor remodelează deja lumea în care trăim. Fără acțiune urgentă și colaborare, riscăm să ignorăm tocmai amenințările care ne pot defini viitorul”, afirmă Alison Martin, CEO Life, Health and Bank Distribution în cadrul Zurich.

Potrivit raportului, progresele în inteligența artificială (AI) și calculul cuantic vor avea un impact major asupra pieței muncii, structurilor sociale, infrastructurii și geopoliticii și pot contribui la adâncirea decalajelor economice globale.

Infrastructura critică – expusă unei game largi de amenințări, de la tăierea cablurilor submarine până la perturbarea sateliților – va necesita, de asemenea, investiții semnificative pentru modernizare.

„În pofida faptului că fenomenele meteo extreme, atacurile cibernetice și conflictele geopolitice generează amenințări tot mai mari, perturbarea infrastructurii critice s-a clasat abia pe locul 23 în rândul riscurilor globale pentru următorul deceniu. Aceasta este o omisiune periculoasă. De la rețelele electrice suprasolicitate de valuri record de căldură, până la orașele de coastă expuse creșterii nivelului mării, ne bazăm pe sisteme insuficient pregătite și subfinanțate. Atunci când infrastructura cedează, totul este pus în pericol. Este esențial să recunoaștem cât de interconectate sunt aceste amenințări și să investim acum în consolidarea rezilienței, înainte de următoarea criză”, a completat Peter Giger, Group Chief Risk Officer, Zurich.

„Progresele în AI și calculul cuantic remodelează rapid piețele muncii și geopolitica, cu implicații profunde care vor transforma viețile oamenilor, vor îmbunătăți sănătatea și prosperitatea și vor modela viitorul națiunilor. Pe măsură ce automatizarea și descoperirile cuantice accelerează, guvernele și mediul de afaceri trebuie să colaboreze pentru a aborda provocările generate de redundanța anumitor roluri, concentrarea economică și potențialul de perturbări sistemice ale infrastructurii critice și ale încrederii digitale”, a concluzionat Andrew George, Președinte, Specialty, Marsh Risk.

Perspectivele Marsh și Zurich se bazează pe concluziile celei de-a 21-a ediții a Global Risks Report a World Economic Forum. Raportul a integrat răspunsurile a 1.300 de experți și 11.000 de lideri de business, precum și interviuri cu sute de specialiști, pentru a evalua percepțiile privind riscurile pe termen scurt, mediu și lung. Global Risks Report este realizat de Global Risks Initiative din cadrul Centre for the New Economy and Society al World Economic Forum.