Potrivit celui mai recent raport „Global Economic Prospects”, publicat marți de Banca Mondială, economia României a înregistrat anul trecut o creștere de 0,8%. Acest rezultat este sub estimările anterioare ale instituției. În iunie anul trecut, prognoza era de 1,3%, iar la începutul anului trecut era estimată o creștere de 2,1%.

Datele din raport arată, astfel, o revizuire semnificativă față de așteptările inițiale. În contextul în care PIB-ul este indicatorul principal folosit pentru a măsura evoluția economiei, astfel de ajustări de prognoză sunt urmărite atent, mai ales când diferențele sunt de peste un punct procentual față de estimările timpurii.

Banca Mondială estimează că economia României ar urma să crească în acest an cu 1,3%. Și această prognoză este mai mică decât cele anterioare. În iunie anul trecut, avansul estimat era de 1,9%, iar în ianuarie 2025 era de 2,6%.

Pentru 2027, instituția prognozează o accelerare până la 1,9%. Totuși, și această perspectivă este sub estimarea publicată la mijlocul anului trecut, când Banca Mondială vedea pentru România un avans de 2,5%.

În raport este menționat și contextul Europei Centrale, unde creșterea ar urma să se îmbunătățească până la 2,6% în perioada 2026-2027. Evoluția ar fi susținută de investiții mai puternice, în special în Polonia și România, pe fondul majorării finanțării venite de la Uniunea Europeană.

În aceeași analiză, instituția financiară internațională semnalează că provocările fiscale vor continua, mai ales în România. Banca Mondială se așteaptă ca procesul de consolidare fiscală să afecteze creșterea economică, ceea ce sugerează că ritmul de avans al PIB ar putea rămâne sub potențial.

Pe plan global, banca mizează pe o creștere economică de 2,6%, pe care o consideră un semn de reziliență în fața tensiunilor comerciale. Raportul semestrial arată că PIB-ul global ar urma să încetinească ușor la 2,6% în acest an, de la 2,7% în 2025, înainte de a reveni la 2,7% în 2027.

Noile previziuni pentru 2026 sunt cu două zecimi de punct procentual peste cele publicate în iunie anul trecut, iar creșterea pentru 2025 ar depăși prognozele anterioare cu patru zecimi de punct procentual.

Banca Mondială explică faptul că aproximativ două treimi din revizuirea ascendentă a prognozelor globale vine dintr-o evoluție mai bună decât se aștepta în SUA, chiar și în condițiile unor perturbări comerciale generate de tarife suplimentare. Pentru economia americană, prognoza indică o creștere de 2,2% în 2026, comparativ cu 2,1% în 2025, peste estimările din iunie.

Pentru China, banca estimează o încetinire la 4,4% în 2026, de la 4,9%, cu prognoze ajustate în sus față de luna iunie, datorită stimulentelor fiscale și creșterii exporturilor către piețe din afara SUA.

În același timp, instituția avertizează că riscurile la adresa acestor previziuni sunt orientate în jos, inclusiv din cauza tensiunilor geopolitice persistente legate de invazia rusească din Ucraina. Sunt menționate și riscuri suplimentare, precum escaladarea tensiunilor comerciale, o inflație persistentă și posibile tensiuni financiare.