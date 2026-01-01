La data de 30 septembrie 2025, datoria externă brută a ajuns la aproximativ 11,6 miliarde de dolari, nivel care reprezintă 58,9% din PIB, în creștere cu 2,2 puncte procentuale față de finalul anului 2024.

Conform BNM, datoria externă pe termen lung continuă să dețină ponderea majoritară, respectiv 73,9% din total, după o creștere de 9,6% față de sfârșitul anului trecut.

În același timp, datoria externă pe termen scurt (calculată după maturitatea originală) a avansat cu 21,1%, ajungând să reprezinte 26,1% din datoria externă brută la finele lunii septembrie 2025.

Datoria externă publică reprezintă 42% din totalul datoriei externe, însumând 4,87 miliarde de dolari, în creștere cu 12,8% comparativ cu sfârșitul anului 2024.

Datele BNM arată că 99,9% din datoria externă publică este pe termen lung, fiind compusă aproape integral din împrumuturi, în valoare de 4,48 miliarde de dolari (din care împrumuturile corporațiilor publice și ale unităților administrativ-teritoriale se ridică la 81,64 milioane de dolari), la care se adaugă alocările de DST, în sumă de 387,64 milioane de dolari.

Datoria publică externă pe termen scurt rămâne marginală, totalizând doar 3,50 milioane de dolari, provenind din investiții de portofoliu și alte angajamente.

Cea mai mare parte a datoriei publice externe este reprezentată de datoria de stat directă, principalii creditori fiind instituțiile financiare internaționale, cu un total de 4,27 miliarde de dolari, în creștere cu 13,1% față de 31 decembrie 2024.

În structură:

Fondul Monetar Internațional deține 28,5% din datoria externă publică, respectiv 1,39 miliarde de dolari;

Grupul Băncii Mondiale are o pondere de 26,7%, adică 1,3 miliarde de dolari, din care

Asociația Internațională pentru Dezvoltare – 912,46 milioane dolari,

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 385,09 milioane dolari;

Comisia Europeană – 760,51 milioane dolari (15,6%);

Banca Europeană de Investiții – 523,16 milioane dolari (10,8%);

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 256,49 milioane dolari (5,3%).

Datorii și către guvernele altor state

Datoriile față de guvernele altor țări se ridică la aproximativ 477 milioane de dolari, în creștere cu 14,3%. Cea mai mare pondere revine Guvernului Franței, urmat de Guvernul Japoniei și Guvernul Canadei.

Datoria externă privată reprezintă 58% din totalul datoriei externe, însumând 6,73 miliarde de dolari, după o creștere de 12,1% față de finele anului 2024.

În structura acesteia:

datoria pe termen lung deține 55,2%, cu un avans de 5,7%;

datoria pe termen scurt a crescut cu 21%, ajungând la 44,8% din totalul datoriei private.

Din punct de vedere al instrumentelor financiare, împrumuturile au cea mai mare pondere (47,3%), totalizând 3,19 miliarde de dolari, urmate de creditele comerciale și avansurile (40,4%, respectiv 2,72 miliarde de dolari).

Scadențe apropiate

Potrivit BNM, la 30 septembrie 2025, datoria externă privată pe termen scurt a ajuns la 3,64 miliarde de dolari, fiind cu 13% peste nivelul de la începutul anului.

În același timp, datoria externă publică pe termen scurt, calculată după maturitatea reziduală, a scăzut cu 47,9%, până la 236,69 milioane de dolari.

De asemenea, aproximativ 622 milioane de dolari din datoria externă pe termen lung ajung la scadență în următoarele 12 luni, reprezentând 9,2% din totalul datoriei externe private.