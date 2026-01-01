Potrivit presei internaționale, pachetul de finanțare include aproximativ 240 de milioane de dolari sub formă de împrumuturi pe termen lung acordate de creditori africani, la care se adaugă circa 100 de milioane de dolari capital local. Fondurile oferă dezvoltatorului proiectului, compania KEFI Gold and Copper, resursele necesare pentru a începe construcția la scară largă a exploatării miniere.

„Suntem încântați că oferta de finanțare pentru Tulu Kapi a fost semnată de toate părțile relevante”, a declarat Harry Anagnostaras-Adams, președintele executiv al companiei. „Având în vedere că prețul aurului a ajuns la un nivel record, acesta este momentul perfect pentru lansarea Tulu Kapi”, a adăugat el.

Mina Tulu Kapi este situată la aproximativ 360 de kilometri vest de Addis Abeba și este proiectată să producă în jur de 164.000 de uncii de aur anual, echivalentul a aproximativ 4,6 tone, în primii șapte ani de operare. Demararea producției comerciale este estimată pentru anul 2027.

Lucrările preliminare au început deja și includ construcția de locuințe pentru muncitori, realizarea conexiunilor electrice și amenajarea drumurilor de acces, pe măsură ce proiectul avansează spre faza completă de dezvoltare.

Atingerea acestui nivel de producție ar transforma Tulu Kapi într-una dintre cele mai importante exploatări aurifere din regiune și într-o sursă semnificativă de valută pentru Etiopia.

Proiectul este dezvoltat într-un parteneriat cu guvernul etiopian, care deține o participație în capital, reflectând strategia autorităților de a transforma mineritul într-un sector-cheie al economiei naționale. Exploatarea este concepută inițial ca mină de suprafață, cu posibilitatea extinderii în subteran și a prelungirii duratei de viață a proiectului.

Oficialii de la Addis Abeba văd Tulu Kapi ca pe un model pentru atragerea de investiții străine suplimentare în sectorul resurselor minerale, în mare parte neexploatate până acum.

Presa internațională subliniază că tot mai multe state africane încearcă să valorifice resursele naturale pentru a-și consolida finanțele publice. Aurul este privit ca un instrument esențial de protecție împotriva deficitului de valută și a șocurilor externe, iar țări precum Sudan, Ghana sau state din regiunea Sahel și-au intensificat implicarea în industria minieră.

Pentru Etiopia, succesul proiectului Tulu Kapi ar putea reprezenta un punct de cotitură major. Cu finanțarea aproape integral asigurată și construcția programată să avanseze rapid, proiectul oferă o oportunitate rară de a transforma resursele minerale în locuri de muncă, infrastructură și venituri consistente în valută forte, într-un moment în care economia locală are nevoie acută de toate aceste elemente.