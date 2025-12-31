Aurul spot a urcat marți cu 0,8%, ajungând la 4.364,70 dolari pe uncie (19:07 GMT), după ce luni a înregistrat cea mai mare scădere procentuală zilnică din 21 octombrie, ca urmare a marcărilor de profit de la maximul istoric de 4.549,71 dolari pe uncie. Contractele futures pe aur din SUA au închis ședința în creștere cu 1%, la 4.386,30 dolari pe uncie.

”Am văzut ieri o volatilitate extremă, cu mişcări puternice în sus în tranzacţionarea asiatică, urmate de marcări de profit destul de consistente. Astăzi, lucrurile s-au stabilizat într-o oarecare măsură, iar contextul general rămâne favorabil”, a declarat Peter Grant, vicepreşedinte şi strateg senior pentru metale la Zaner Metals.

Aurul, recunoscut ca activ de refugiu, a înregistrat o creștere de 66% în 2025, marcând cel mai mare avans anual din ultimii 46 de ani. Această evoluție a fost determinată de mai mulți factori, inclusiv relaxarea politicii monetare, tensiunile geopolitice persistente, achizițiile consistente ale băncilor centrale și fluxurile de capital către fondurile tranzacționate la bursă susținute de aur.

Potrivit procesului-verbal al ultimei ședințe a Rezervei Federale, banca centrală americană a decis că o eventuală reducere a dobânzilor în decembrie va fi luată doar după o analiză detaliată a riscurilor curente pentru economia SUA. Următoarea reuniune a Fed este programată pentru 27–28 ianuarie, iar investitorii se așteaptă momentan la menținerea ratelor dobânzilor la nivelurile actuale, scrie Reuters.

”Piaţa rămâne sceptică în privinţa unui acord de pace între Rusia şi Ucraina, iar indicatorii generali ai riscului geopolitic sunt în continuare ridicaţi, ceea ce susţine preţurile”, a adăugat Grant.

Tensiunile geopolitice au fost amplificate și de declarațiile Rusiei, care a afirmat că Ucraina ar fi încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin, promițând represalii. Autoritățile de la Kiev au respins aceste acuzații, considerându-le nefondate.

Argintul a înregistrat un avans de 7,3%, ajungând la 77,48 dolari pe uncie, după ce luni atinsese un maxim istoric de 83,62 dolari, urmat de cea mai mare scădere zilnică din august 2020. În ansamblu, argintul a crescut cu 168% în 2025, impulsionat de includerea sa pe lista mineralelor critice din SUA, de deficitele de ofertă și de cererea solidă din partea industriei și investitorilor.

Platina a crescut cu 5,1%, până la 2.216,45 dolari pe uncie, după ce luni înregistrase un record de 2.478,50 dolari, urmat de cea mai mare scădere zilnică din istoria sa. Paladiul a urcat cu 1,6%, la 1.639,08 dolari pe uncie, revenind după o scădere de aproximativ 16% în sesiunea precedentă.