Anul 2025 a fost unul record pentru piețele de capital din Europa, care au crescut mai puternic decât bursele americane. Sectorul bancar s-a evidențiat drept marele câștigător, susținut de profituri solide și de o economie europeană mai stabilă decât se anticipa la începutul anului. Indicele Stoxx 600, care reunește cele mai importante companii listate din Europa, a înregistrat o creștere de aproximativ 16% în 2025 și a atins maxime istorice. În termeni de randamente raportate în dolari, acest indice a reușit chiar să depășească evoluția pieței americane S&P 500, un rezultat rar în ultimii ani.

Cea mai spectaculoasă evoluție a fost consemnată în sectorul bancar, unde acțiunile au crescut, în medie, cu aproximativ 65%. Aceasta reprezintă cea mai mare creștere anuală a băncilor europene din 1997 până în prezent. Avansul a fost alimentat de profituri mai mari obținute din credite, comisioane și tranzacții financiare, dar și de o disciplină mai strictă a costurilor. În plus, băncile au returnat investitorilor o parte importantă din câștiguri sub formă de dividende. Analiștii au remarcat că, deși mai multe tipuri de acțiuni au avut evoluții peste medie, băncile au fost clar în centrul atenției.

Printre instituțiile financiare care au avut un an excepțional se numără nume importante la nivel european, precum Banco Santander, Société Générale, grupul mamă al BRD, sau Commerzbank. Unele dintre aceste bănci sunt pe punctul de a încheia cel mai bun an din istoria lor bursieră.

„Un amestec eclectic de acțiuni a depășit piața, dar băncile s-au aflat clar în prim-plan”, a explicat Peter Oppenheimer, expert financiar la Goldman Sachs, una dintre cele mai mari bănci de investiții din lume.

Un alt factor care a făcut Europa mai atractivă decât Statele Unite în 2025 a fost structura diferită a piețelor. Bursele europene sunt mai puțin dependente de marile companii tehnologice decât Wall Street-ul, unde o mare parte din creștere este concentrată în jurul câtorva giganți din tehnologie. În Europa, creșterea este susținută de un echilibru mai bun între sectoare precum bănci, industrie, energie, apărare și minerit, potrivit unor analize. Diferența de evaluare față de SUA a rămas atractivă, iar contextul macroeconomic a fost favorabil investițiilor.

„Diferența de evaluare față de SUA rămâne atractivă, iar contextul macroeconomic este favorabil”, a explicat Ulrich Urbahn, strateg la banca germană Berenberg.

Pe lângă bănci, și alte sectoare au înregistrat creșteri puternice în 2025. Industria de apărare a beneficiat de majorarea cheltuielilor militare în Europa, pe fondul tensiunilor geopolitice. Companii precum Rheinmetall din Germania și Babcock din Marea Britanie au atins maxime istorice pe bursă, iar Indra Sistemas din Spania a consemnat o creștere de aproximativ 180% într-un singur an.

De asemenea, sectorul minier a fost printre marii câștigători, susținut de scumpirea metalelor prețioase și industriale. Producătorul de aur și argint Fresnillo a avut una dintre cele mai bune evoluții din Europa, cu o apreciere de peste 400% a acțiunilor în 2025, iar unele companii din sectorul cuprului și-au dublat valoarea. Creșterea din acest domeniu a fost alimentată inclusiv de cererea generată de centrele de date și de dezvoltarea inteligenței artificiale.

În același timp, nu toate sectoarele au avut un an bun. Industria auto, bunurile de consum și publicitatea au fost afectate de cererea mai slabă, costurile mai ridicate și incertitudinile economice. Companii importante au înregistrat scăderi semnificative pe bursă, printre care Stellantis, cu un declin de aproximativ 25%, Puma, cu o scădere de circa 50%, și grupul de publicitate WPP, care a pierdut aproximativ 60% din valoare.

Privind spre 2026, analiștii rămân prudenți, dar relativ optimiști. Mulți consideră că trendul pozitiv ar putea continua, dacă profiturile companiilor vor crește într-un ritm similar. Stabilitatea ratelor dobânzilor, o inflație mai temperată și o economie europeană aflată în revenire sunt factori care ar putea susține piețele și în anul următor.

Pentru România, evoluțiile burselor europene sunt relevante din mai multe perspective. Legătura directă cu băncile europene prezente pe piața locală face ca performanța acestora să aibă un impact indirect asupra economiei interne. De asemenea, fondurile de pensii și investiții din România au expunere pe piețele externe, iar randamentele acestora sunt influențate de evoluția burselor europene. În final, performanța piețelor de capital din Europa afectează și costurile de finanțare din regiune, inclusiv dobânzile la care se pot împrumuta statul român și companiile.

În același timp, bursele europene au consemnat marți a doua ședință consecutivă de închidere la nivel record, evoluție susținută în principal de sectorul bancar și de acțiunile legate de materiile prime. Sesiunea s-a desfășurat însă pe volume reduse de tranzacționare, specifice finalului de an. Indicele paneuropean STOXX 600 a crescut cu 0,6%, până la 592,78 puncte, apropiindu-se tot mai mult de pragul simbolic de 600 de puncte. Acțiunile băncilor au avansat cu 1,3%, iar sectorul aerospațial și de apărare a înregistrat un câștig de 1,4%, conform Reuters.

Indicele companiilor din domeniul apărării a atins de mai multe ori maxime istorice pe parcursul acestui an și, deși a înregistrat o ușoară corecție după luna octombrie, rămâne pe traiectoria celui mai bun an din 1996 până în prezent. Evoluția este susținută de angajamentele guvernelor europene de a crește cheltuielile militare.

Sectorul materiilor prime de bază a condus creșterile din cadrul STOXX 600, cu un avans de 1,7%, pe fondul stabilizării prețurilor la argint și aur, după retragerile accentuate de la maximele istorice. Sectorul energetic a crescut cu 0,7%, după ce cotațiile petrolului au urcat cu peste 2% în sesiunea anterioară, în contextul tensiunilor geopolitice și al incertitudinilor legate de negocierile de pace din Ucraina.

Toți sub-indicii STOXX 600 au închis pe verde, inclusiv sectorul tehnologic, care a înregistrat un avans de 0,7%. Evoluțiile pozitive s-au reflectat și pe marile piețe regionale, unde indicele de referință din Londra a crescut cu 0,7%, iar bursa din Germania a avansat cu 0,6%.

Pe măsură ce anul 2025 se apropie de final, indicele STOXX 600 este pe cale să consemneze cea mai bună performanță anuală din 2021. Această evoluție este susținută de scăderea dobânzilor, de angajamentul Germaniei pentru expansiune fiscală și de reorientarea investitorilor de la acțiunile tehnologice americane, considerate supraevaluate. Investitorii caută tot mai mult valoare și diversificare dincolo de marile nume consacrate, într-un context global marcat de tensiuni geopolitice persistente și de temeri privind o posibilă bulă în domeniul inteligenței artificiale.

„Investitorii au început să caute valoare şi diversificare dincolo de numele consacrate, într-un context global marcat în continuare de turbulenţe geopolitice şi de temeri legate de o posibilă bulă în domeniul inteligenţei artificiale”, a declarat Danni Hewson, şefa analizei financiare la AJ Bell.

Mai multe burse europene vor fi închise miercuri, iar altele, inclusiv cele din Londra și Paris, vor funcționa cu program redus înainte de sărbătoarea de Anul Nou. În acest context, tranzacționarea este așteptată să rămână slabă, investitorii urmând să se concentreze asupra procesului-verbal al ultimei ședințe a Rezervei Federale din Statele Unite, care va fi publicat ulterior în cursul zilei.

Sentimentul din piață rămâne foarte puternic și pozitiv pentru acțiunile europene, iar pentru 2026 se anticipează o continuare a acestei performanțe solide, în special pentru sectorul de apărare și pentru băncile europene.

„Sentimentul din piaţă este în prezent foarte puternic şi pozitiv pentru acţiunile europene, iar în 2026 ne aşteptăm la o continuare a acestei performanţe solide, în special pentru sectorul de apărare şi pentru băncile europene”, a declarat Kathleen Brooks, director de cercetare la XTB.

La nivel de companii, acțiunile Fresnillo au urcat cu 6,8%, devenind cel mai performant titlu din indice, după ce analiștii Citi au majorat prețul-țintă și au menținut recomandarea de cumpărare. Titlurile Airbus au crescut cu 1,5%, după ce Air China a semnat un acord pentru achiziția a 60 de aeronave A320neo, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 9,5 miliarde de dolari la prețurile de listă.