Radu Hanga spune că Bursa de Valori București (BRB) a traversat în 2025 unul dintre cei mai buni ani din istoria sa, atât din perspectiva indicatorilor financiari, cât și a semnificației acestora. Potrivit președintelui BVB, capitalizarea totală a companiilor listate a depășit pragul simbolic de 500 de miliarde de lei, confirmând rolul bursei ca pilon real al economiei românești, transmite Mediafax.

Valoarea totală tranzacționată pe toate piețele a ajuns la 43 de miliarde de lei, un nivel record. Pe piața principală de acțiuni, tranzacțiile s-au apropiat de 16,5 miliarde de lei, făcând din 2025 al doilea cel mai bun an din istoria bursei, după 2023, când listarea Hidroelectrica a dominat piața.

„Dacă punem lucrurile în context și ne uităm atât la cifre, cât și la semnificația lor, 2025 este cu siguranță unul dintre cei mai buni ani din istoria Bursei de Valori București, iar din multe perspective, poate fi considerat chiar un an de referință. În primul rând, vorbim despre depășirea pragului simbolic de 500 miliarde lei capitalizare pentru toate companiile listate la BVB. Este un reper important, care arată nu doar creșterea valorii companiilor românești, ci și faptul că piața de capital a devenit un pilon real de finanțare și evaluare pentru economia României”, a declarat Hanga într-un interviu pentru sursa citată.

Un element central al evoluției din 2025 a fost creșterea constantă a numărului de investitori. La final de an, peste 274.000 de investitori de retail dețineau conturi directe la bursă, de peste cinci ori mai mulți față de 2019. În paralel, prin fonduri mutuale, peste un milion de români sunt expuși pieței de capital.

„Un alt element esențial este baza de investitori, care a crescut constant și sănătos în ultimii șase ani. Avem astăzi peste 274.000 de investitori de retail direcți la Bursă, ce peste 5 ori mai mulți decât în 2019, iar dacă ne uităm la investițiile indirecte, peste 1 milion de români sunt investitori prin fonduri mutuale. Această lărgire a bazei de investitori este, poate, cea mai solidă fundație pentru dezvoltarea pe termen lung a pieței”, a mai spus președintele BVB.

Un rol important l-a avut programul Fidelis, prin care românii au investit doar în 2025 peste 21 de miliarde de lei în titluri de stat. Această sumă reprezintă mai mult de o treime din totalul investițiilor realizate prin Fidelis din 2020 până în prezent și a contribuit la lărgirea bazei de investitori.

Radu Hanga subliniază că unul dintre cele mai importante semnale ale anului a fost echilibrul performanței. Din cele 20 de companii incluse în indicele BET, doar două se aflau sub nivelul de la finalul anului precedent. Indicele BET a crescut cu 44%, iar BET-TR cu 53%, cea mai bună evoluție din istoria lor recentă.

În topul companiilor cu cele mai mari creșteri s-au aflat Transgaz, Electrica și Romgaz. Evoluțiile pozitive au fost susținute de rezultate financiare solide, investiții consistente și politici de dividend atractive, în special în sectorul energetic și în cel financiar-bancar.

În 2025 au avut loc 97 de listări de acțiuni, obligațiuni corporative, titluri de stat și obligațiuni municipale, cu o valoare cumulată de aproape 6,5 miliarde de euro, cea mai mare din istoria bursei. IPO-ul Cris-Tim a atras un interes semnificativ din partea investitorilor de retail, cu o suprasubscriere de 42 de ori.

„IPO-ul Cris-Tim a fost extrem de relevant pentru ceea ce înseamnă încrederea investitorilor români. A demonstrat clar că românii sunt dispuși să investească sume semnificative în companii pe care le cunosc și în care au încredere. Investitorii de retail au suprasubscris de 42 de ori tranșa alocată inițial, iar valoarea ordinelor plasate a fost de aproximativ 3 miliarde de lei, de două ori mai mare decât valoarea întregii companii”, a spus Hanga.

Tot în 2025 au fost lansate cinci noi ETF-uri, oferind investitorilor instrumente mai variate și mai sofisticate pentru accesarea pieței.

Pentru 2026, conducerea BVB anticipează un an de construcție și stabilizare, cu un ritm de creștere mai temperat. Interesul pentru listări este așteptat să rămână ridicat, atât din partea companiilor antreprenoriale, cât și, posibil, din zona companiilor cu capital de stat.

Radu Hanga subliniază că unul dintre marile avantaje ale bursei românești rămâne relația directă dintre investitori și companiile listate. Investitorii români investesc în firme pe care le cunosc și ale căror produse le folosesc, ceea ce susține un orizont de investiție mai lung și o piață mai stabilă.

În acest context, 2026 este văzut ca un an care poate consolida maturizarea pieței de capital din România și rolul său în finanțarea economiei reale.