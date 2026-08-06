Un mare retailer german dispare treptat din orașe: sute de magazine lichidează

Comerțul german trece printr-o nouă etapă de restructurare, iar unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de magazine de îmbrăcăminte anunță o reducere semnificativă a rețelei sale. Retailerul cunoscut pentru produsele la preț redus, va renunța la numeroase magazine, ca parte a unui plan de reorganizare destinat eficientizării activității.

Mai multe magazine au fost deja închise, iar alte unități urmează să își înceteze activitatea în perioada următoare. În unele locații, clienții au fost informați despre lichidările de stoc înaintea închiderii definitive. Pentru cumpărători, decizia înseamnă dispariția unor magazine frecventate din anumite zone, iar pentru angajați apar incertitudini legate de viitorul locurilor de muncă, potrivit celor relatate de ziarulromanesc.de.

Noi închideri au fost anunțate pentru trei magazine ale companiei. Unitatea din centrul comercial Weberpark din Potsdam-Babelsberg urmează să își închidă definitiv porțile la sfârșitul anului. De asemenea, compania a confirmat închiderea magazinului din München-Aubing, programată pentru 12 septembrie, precum și a celui din Gröditz, unde activitatea va înceta pe 17 septembrie.

În magazinul KiK din München a fost afișat deja mesajul „Mare lichidare de stoc”, indicând că procesul de reducere a activității a început. Reprezentanții KiK au precizat că închiderile acestor două locații au loc „din motive economice”.

Compania operează peste 2.000 de magazine în Germania și face parte dintre cele mai mari rețele de îmbrăcăminte cu preț redus de pe această piață. Potrivit informațiilor comunicate de companie, aproximativ 150 de magazine din Germania vor fi închise în 2026, în timp ce numărul noilor deschideri va fi limitat la aproximativ 15 locații. La nivel european, planul de reorganizare prevede aproximativ 300 de închideri și deschiderea a circa 75 de magazine noi.

KiK nu a prezentat o listă completă a magazinelor care vor fi afectate de această strategie. Totuși, publicațiile locale din mai multe regiuni au identificat noi locații care urmează să fie închise. Printre zonele unde au fost confirmate astfel de decizii se află landurile Bavaria, Brandenburg, Saxonia, Saxonia Inferioară și Renania de Nord-Westfalia.

Conducerea companiei susține că măsurile fac parte dintr-un proces de optimizare început anterior. Directorul general și directorul financiar, Christian Kümmel, a explicat strategia companiei: „Ne optimizăm portofoliul pentru profitabilitate.”

Acesta a precizat că ritmul rapid de extindere din anii anteriori a dus, în unele situații, la deschiderea unor magazine aflate la distanțe foarte mici unul față de celălalt. „Am extins rețeaua prea dens. Acum o reducem”, relatează Merkur.

Deși numărul închiderilor este ridicat, compania afirmă că va continua să aibă o prezență importantă pe piața germană. După finalizarea procesului de reorganizare, KiK estimează că va opera în continuare peste 2.200 de magazine în Germania.

Reprezentanții retailerului au transmis că nu vor comenta situația fiecărei locații în parte, însă au confirmat că reorganizarea rețelei va continua conform planului stabilit. Magazinele care vor rămâne deschise sunt considerate profitabile, potrivit companiei.