Înainte să construiești ceva, trebuie să știi acest lucru. Amenzile pot ajunge la sume uriașe

Proprietarii de case care construiesc anexe pe terenul propriu fără autorizație de construire pot primi sancțiuni importante. Garajele, șoproanele, grajdurile, bucătăriile de vară sau alte construcții realizate pe o fundație fixă intră sub incidența regulilor privind autorizarea lucrărilor de construcții.

Mulți proprietari consideră că lucrările efectuate în propria curte nu necesită aprobări, însă legislația prevede obligația obținerii unei autorizații pentru anumite tipuri de construcții. Nerespectarea acestor prevederi poate duce la aplicarea unor amenzi care ajung până la 100.000 de lei.

În trecut, unele astfel de abateri erau sancționate cu valori mai mici, însă legislația actuală permite aplicarea unor amenzi mai ridicate pentru construcțiile realizate fără respectarea procedurilor legale.

Potrivit prevederilor legale, construcțiile amplasate pe fundații fixe trebuie autorizate înainte de începerea lucrărilor. În această categorie se regăsesc anexele gospodărești precum garajele din BCA, șoproanele, grajdurile, bucătăriile de vară sau alte clădiri construite pe terenul proprietarului.

Persoanele care încep sau execută astfel de lucrări fără autorizație pot fi sancționate cu amenzi cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei. Valoarea exactă a sancțiunii poate depinde de situația constatată de autorități și de gravitatea abaterii.

Pe lângă amendă, inspectorii pot dispune oprirea lucrărilor și pot stabili un termen pentru intrarea în legalitate. În situațiile în care construcția nu poate fi autorizată ulterior, proprietarul poate fi obligat să o desființeze și să readucă terenul la starea inițială.

Sancțiuni pot primi și proprietarii care au obținut autorizație de construire, dar execută lucrările diferit față de proiectul aprobat. În aceste cazuri, amenzile prevăzute sunt cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei.

Regulile se aplică tuturor lucrărilor care trebuie realizate conform documentației aprobate, iar modificările făcute fără respectarea proiectului pot fi considerate abateri de la prevederile autorizației emise.

De asemenea, persoanele care împiedică verificările efectuate de organele de control pot fi sancționate. Refuzul accesului pentru inspectarea lucrărilor poate atrage o amendă de 10.000 de lei.

Înainte de construirea unei anexe sau a unei alte structuri în curte, proprietarii trebuie să verifice dacă lucrarea necesită autorizație de construire și să obțină documentele și avizele prevăzute de lege.

Respectarea procedurilor legale poate evita aplicarea sancțiunilor și eventualele măsuri dispuse de autorități în cazul unor construcții realizate fără aprobările necesare. Costurile asociate amenzilor sau desființării unei construcții pot fi semnificative în raport cu investiția inițială.