Germania, divizată în privința magazinelor deschise duminica: CDU cere liberalizarea, dar majoritatea populației se opune

Programul de funcționare al magazinelor în zilele de duminică a redevenit un subiect controversat în Germania. În timp ce politicieni din CDU și FDP, alături de reprezentanți ai mediului de afaceri, cer relaxarea restricțiilor, sindicatele, bisericile și majoritatea populației se opun unei astfel de schimbări.

În Germania se reaprinde dezbaterea privind posibilitatea deschiderii magazinelor în zilele de duminică, după ce Uniunea Creștin-Democrată (CDU) și-a reafirmat dorința de a relaxa legislația în vigoare. Susținătorii acestei măsuri consideră că actualele restricții sunt depășite și afectează competitivitatea comerțului, în timp ce sondajele de opinie arată că majoritatea populației rămâne împotriva unei astfel de schimbări.

Președintele Comisiei pentru Afaceri Economice din Bundestag, Christian von Stetten (CDU), a propus extinderea posibilităților de funcționare a magazinelor duminica. Acesta a subliniat că Bundestagul stabilește cadrul legal privind programul de lucru din această zi, iar landurile decid modul de aplicare a regulilor, precizând că susține o relaxare generoasă a reglementărilor existente.

Propunerea este susținută și de noul lider al Partidului Liber-Democrat (FDP), Wolfgang Kubicki. Acesta consideră că menținerea magazinelor închise duminica contribuie la declinul centrelor orașelor și afirmă că cei care susțin actualele restricții nu ar trebui să se plângă de pierderea atractivității zonelor comerciale.

Și președintele Asociației Comerțului German, Nils Busch-Petersen, pledează pentru liberalizarea regulilor. În opinia sa, o astfel de reformă este așteptată de mult timp în Germania, amintind că numeroase alte state europene au adoptat de ani buni reglementări mai permisive privind programul de funcționare al magazinelor în zilele de duminică.

Cu toate acestea, un sondaj realizat de YouGov în 2025 indică faptul că măsura nu se bucură de sprijinul majorității populației. Potrivit cercetării, doar 34% dintre respondenți s-au declarat în favoarea unei deschideri mai frecvente a magazinelor duminica, în timp ce 59% s-au opus, iar restul participanților au rămas indeciși.

Propunerile privind relaxarea regulilor de funcționare a magazinelor duminica au stârnit reacții puternice din partea organizațiilor sociale, sindicatelor și bisericilor, care susțin că această zi trebuie păstrată ca timp dedicat odihnei, vieții de familie și coeziunii sociale.

Președinta Asociației Sociale din Germania (SoVD), Michaela Engelmeier, a declarat pentru Funke Media Group că duminica beneficiază de protecție constituțională și reprezintă mult mai mult decât un simplu factor economic. Potrivit acesteia, ziua de duminică este indispensabilă pentru odihnă, familie și consolidarea coeziunii sociale.

„Duminica este protejată de constituție și este mult mai mult decât un factor economic – este o zi indispensabilă pentru odihnă, familie și coeziune socială”, a declarat Engelmeier.

O poziție similară a fost exprimată și de Silke Zimmer, reprezentantă a sindicatului Ver.di. Aceasta a subliniat că, pentru angajații care nu au un program obișnuit de lucru de luni până vineri, duminica este singura zi liberă pe care își pot planifica activitățile cu certitudine.

Bisericile se numără de mult timp printre cei mai vocali opozanți ai liberalizării programului de funcționare al magazinelor în zilele de duminică. În Bavaria, coaliția bisericească Allianz für den freien Sonntag (Alianța pentru duminici libere) a anunțat recent că va contesta în instanță noile reglementări adoptate de autoritățile landului, care permit o funcționare mai flexibilă a magazinelor semi-automatizate.

Și Biserica Protestantă a reacționat la propunerea formulată de Christian von Stetten. Un purtător de cuvânt al instituției a declarat pentru Rheinische Post că o duminică liberă este valoroasă pentru întreaga societate, indiferent de convingerile religioase ale fiecărei persoane. Acesta a subliniat că este important să existe o zi pe săptămână în care cât mai mulți oameni să se poată bucura de timp liber în același timp.