Adrian Veștea a depus lista noului Guvern la Parlament. Premierul desemnat cere vot rapid și anunță primele măsuri

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că a transmis Parlamentului Programul de Guvernare 2026-2028 și lista completă a miniștrilor propuși pentru noul Executiv. Mesajul a fost publicat duminică, în contextul pregătirii procedurilor pentru audierile din Legislativ și votul de învestitură. Adrian Veștea susține că România are nevoie de stabilitate politică și de accelerarea reformelor asumate. Programul de guvernare pune accent pe reducerea deficitului, atragerea fondurilor europene, implementarea PNRR și consolidarea securității naționale.

Adrian Veștea a anunțat că a depus oficial la Parlament atât Programul de Guvernare, cât și lista miniștrilor care vor face parte din Cabinetul propus pentru următorii doi ani.

În mesajul publicat, premierul desemnat a transmis că această etapă este necesară pentru depășirea perioadei de incertitudine politică și pentru revenirea la stabilitatea instituțională.

„Am depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor Cabinetului pe care îl propun pentru România. Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine și pentru a readuce țara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate și funcționare normală a instituțiilor”, a scris Adrian Veștea.

Premierul desemnat a arătat că se așteaptă ca Legislativul să trateze procedura cu celeritate și să stabilească rapid calendarul audierilor și al votului de învestitură.

„Am încredere că Parlamentul va trata cu responsabilitate această procedură și va stabili un calendar rapid pentru audierea miniștrilor și votul de învestitură. România nu își mai permite să piardă timp”, a afirmat Adrian Veștea.

Noul Guvern are cinci priorități imediate:

Stabilitate politică: Revenirea la normalitate instituțională.

Fonduri europene: Accelerarea atragerii banilor din PNRR.

Stabilitate economică: Menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară.

Investiții: Deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate.

Securitate națională: Accelerarea proiectelor strategice (SAFE).

În mesajul transmis odată cu depunerea documentelor, Adrian Veștea a prezentat și cele cinci priorități imediate pe care noul Executiv intenționează să le urmărească după învestire.

Acestea vizează stabilitatea politică, accelerarea absorbției fondurilor europene, menținerea stabilității economice, deblocarea investițiilor și consolidarea securității naționale prin proiectele strategice din cadrul programului SAFE.

Programul de Guvernare 2026-2028 dezvoltă aceste obiective și le transformă în patru piloni strategici:

implementarea Programului SAFE pentru apărare și infrastructură,

aderarea României la OCDE,

finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență și

creșterea absorbției fondurilor europene.

Guvernul își asumă, de asemenea, reducerea deficitului bugetar, modernizarea administrației și consolidarea finanțelor publice.

Potrivit documentului, Executivul urmărește utilizarea celor 16,68 miliarde de euro disponibile prin Programul SAFE pentru dezvoltarea infrastructurii cu dublă utilizare civilă și militară, modernizarea capacităților de apărare și susținerea industriei naționale. De asemenea, aderarea la OCDE este prezentată drept un obiectiv strategic care ar putea îmbunătăți atractivitatea României pentru investiții și accesul la finanțare.

Programul de guvernare include o serie de măsuri considerate prioritare pentru următorii doi ani. Printre acestea se numără reorganizarea ANAF, a Direcției Antifraudă și a Autorității Vamale, finalizarea digitalizării administrației fiscale și intensificarea combaterii evaziunii fiscale.

Documentul prevede și reevaluarea investițiilor finanțate din bani publici, reforma administrației locale, restructurarea companiilor de stat cu pierderi cronice, reducerea birocrației și introducerea unor indicatori de performanță pentru instituțiile publice.

În domeniul fiscal, Guvernul își asumă continuarea consolidării bugetare și reducerea deficitului prin controlul cheltuielilor, creșterea colectării veniturilor și diminuarea evaziunii fiscale. Programul vorbește despre evitarea schimbărilor frecvente de taxe și despre menținerea predictibilității fiscale pentru cetățeni și mediul de afaceri.

Lista transmisă Parlamentului îl indică pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru și include trei vicepremieri: Marian Neacșu, Alina Gorghiu și Diana Morar.

Componența Cabinetului propus este următoarea:

Adrian Veștea – prim-ministru (PNL) Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD) Alina Gorghiu – vicepremier (PNL) Diana Morar – vicepremier (independent) Luca Niculescu – ministru de Externe (independent) Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent) Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent) lorin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD) Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL) Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent) Eduard Mititelu – ministru delegat pentru Transformare Digitală (PNL) Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD) Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD) Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL) Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD) Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD) Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL) Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD) Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD) Alexandru Rogobete – ministru al Sănătății (PSD) Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)

Premierul desemnat a precizat că miniștrii independenți au fost incluși în echipa guvernamentală în urma discuțiilor purtate cu partidele care susțin viitoarea majoritate parlamentară.

„Membrii independenți ai Cabinetului au fost incluși în echipa guvernamentală la solicitarea mea, în cadrul discuțiilor purtate cu partidele care susțin acest Guvern”, a transmis Adrian Veștea.

Programul de Guvernare se poate consulta mai jos: