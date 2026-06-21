Ilie Bolojan dezvăluie ce s-a întâmplat în culisele PNL. Mesaj dur pentru Adrian Veștea: Dacă ar fi să fac o apreciere personală, veriga slabă

Ilie Bolojan a lansat unul dintre cele mai dure atacuri publice la adresa lui Adrian Veștea, în cadrul unei intervenții la Digi24. Liderul PNL l-a acuzat pe fostul coleg de lipsă de loialitate față de partid și a susținut că desemnarea acestuia pentru funcția de premier a fost făcută tocmai pentru că reprezenta „veriga slabă” prin care formațiunea putea fi destabilizată. Declarațiile vin în plină criză politică și în contextul tensiunilor interne care au marcat recent Partidul Național Liberal.

Ilie Bolojan a afirmat că momentul în care Adrian Veștea a fost desemnat pentru funcția de premier a evidențiat o ruptură profundă între acesta și conducerea partidului. Potrivit liderului liberal, Veștea nu a informat conducerea PNL despre nominalizare, deși, în opinia sa, o astfel de decizie ar fi impus o comunicare prealabilă cu colegii din partid.

„Domnul Veștea, atunci când a fost nominalizat, n-a anunțat pe nimeni din conducerea partidului legat de această nominalizare, așa cum era normal, dintr-un minim sentiment de colegialitate. În al doilea rând, atunci când s-a discutat în Biroul Politic Național susținerea guvernului, Veștea a fost întrebat de colegi: dacă PNL nu îl susține, își depune mandatul? ”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a relatat și discuțiile purtate ulterior în Biroul Politic Național, în momentul în care s-a analizat posibilitatea susținerii unui guvern condus de Adrian Veștea. Potrivit acestuia, colegii de partid l-au întrebat direct dacă își va depune mandatul în cazul în care nu va beneficia de sprijinul formațiunii.

„A răspuns că nu, oricum merge mai departe. Deci cu un astfel de răspuns, ce pot să concluzionezi? Că nu există un respect față de colegii care sunt cei care îți dau legitimitatea. Legitimitatea nu ți-o de cineva din afară care te pune pe un post sau altul, ci cetățenii sau membrii partidului tău care îți acordă încrederea”, a spus Bolojan.

În opinia președintelui PNL, o astfel de atitudine ridică semne de întrebare privind raportarea la partid și la oamenii care oferă susținerea politică necesară pentru ocuparea unor funcții de conducere.

În aceeași intervenție, Ilie Bolojan a criticat și poziționarea lui Adrian Veștea în raport cu congresul PNL și cu disputa internă care a divizat formațiunea în ultimele luni.

Președintele liberalilor a susținut că, după ce a devenit evident raportul de forțe din partid, Veștea a ales să nu își mai continue candidatura, însă a rămas conectat la imaginea și identitatea PNL fără a-și asuma o separare clară.

„Iar în ceea ce privește congresul, gândiți-vă că după ce s-au făcut declarații legate de prezența la congres, de depunere a unei moțiuni, după ce s-a cerut amânare, tot felul de motive, în condițiile în care în Consiliul național extraordinar organizat vineri s-a văzut care este, să spunem, raportul de forțe, atunci nu a mai venit să candideze, Era și asta o ultimă formă de respect. Când ai oameni din toată țara care votează într-o formulă sau alta, a nu te prezenta în fața lor, dar a încerca să folosești în continuare numele acestui partid, în loc ca dintr-un sentiment de minimă onoare să-și dai demisia din partid și să-ți vezi de drumul tău, nici asta nu este în regulă”, a afirmat liderul liberal.

Bolojan a explicat că, într-o organizație politică, respectul reciproc și asumarea deciziilor sunt elemente esențiale. În cazul în care nu mai există încredere și susținere între părți, o despărțire ar trebui făcută transparent și fără ambiguități, inclusiv prin renunțarea la calitatea de membru al partidului.

Pe lângă atacurile îndreptate împotriva lui Adrian Veștea Ilie Bolojan a revenit și asupra relației dintre PNL și PSD, justificând ruptura dintre cele două formațiuni după perioada de guvernare comună.

Liderul liberal a declarat că experiența celor 11 luni de colaborare a determinat PNL să tragă concluzia că nu poate continua parteneriatul cu un partid care, în opinia sa, nu respectă angajamentele asumate și evită responsabilitatea politică.

Potrivit lui Bolojan, PSD a demonstrat în repetate rânduri că preferă confruntarea politică în locul asumării unor soluții concrete pentru problemele țării. El a invocat inclusiv moțiunea depusă de social-democrați, despre care a spus că a fost inițiată fără prezentarea unei alternative clare privind guvernarea.

Cea mai dură declarație a fost făcută în momentul în care Ilie Bolojan a fost întrebat de ce consideră că Adrian Veștea a fost preferat pentru funcția de premier în locul lui Cătălin Predoiu.

Liderul liberal consideră că Nicușor Dan a identificat punctul sensibil din PNL și l-a folosit pentru a crea o fractură internă.

„Trebuie să-l întrebați pe domnul președinte, dar, dacă ar fi să fac o apreciere personală, veriga slabă. E vorba de mai multe verigi slabe și aici s-a făcut o alegere. Sau opțiunea… ” a declarat Bolojan.

Liderul liberal și-a continuat argumentația și a explicat că desemnarea unui anumit candidat poate reprezenta o strategie prin care se încearcă influențarea echilibrului de putere din interiorul unei formațiuni politice.

„Ca să spargi ceva, trebuie să vezi unde este locul care este mai slab. Și, din păcate, asta este situația”, a declarat Ilie Bolojan.

Afirmațiile marchează una dintre cele mai dure confruntări publice dintre cei doi lideri liberali și confirmă adâncirea conflictului intern din PNL, într-un moment în care partidul încearcă să își redefinească strategia politică și poziția în negocierile privind viitoarea formulă de guvernare.